جلیل کوهپایه زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی سانحه ای که عصر روز شنبه در محور ساوه-سلفچگان اتفاق افتاد، یک مینی‌بوس حامل دانش‌آموزان با یک دستگاه کامیون در محور ساوه - سلفچگان تصادف کرد.

وی افزود: پس از وقوع این سانحه مصدومان به بیمارستان های شهید مدرس و شهید چمران ساوه منتقل شدند که با انجام اقدامات لازم پزشکی و آزمایش های مورد نیاز، تحت مداوا قرار گرفتند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ساوه خاطرنشان ساخت: با توجه به آن که میزان آسیب بیشتر مصدومان عمقی نبوده عمدتا تاکنون مرخص و به خانواده هایشان تحویل شده اند و در حال حاضر فقط چهار نفر از این دانش آموزان دختر در بیمارستان مدرس ساوه همچنان بستری و تحت مراقبت هستند.

کوهپایه زاده خاطرنشان ساخت: آزمایشات لازم و روند مداوای چهار دانش آموزی که هم اکنون در بیمارستان مدرس هستند در حال انجام است، این چهار نفر مشکل جدی ندارند و خطری آنها را تهدید نمی کند.

گفتنی است براساس اعلام پلیس راه استان مرکزی علت این حادثه دلخراش انحراف به چپ کامیون عنوان شده که مینی بوس برای جلوگیری از تصادف با کامیون به حاشیه جاده کشیده و واژگون شده است.

بر اثر این تصادف یک دانش آموز دختر ۱۵ساله در صحنه سانحه به علت شدت جراحات واردشده در دم جان باخت.

این خودروی مینی بوس حامل دانش آموزان بسیجی روستای خیرآباد از توابع شهرستان سلطانیه استان زنجان بود که در حال بازگشت از اردوی زیارتی قم و جمکران بودند.