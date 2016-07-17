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۲۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۵:۳۳

با حضور معاون وزیر صنعت؛

شرکت سیمان فولاد کرمانشاه افتتاح شد

شرکت سیمان فولاد کرمانشاه افتتاح شد

کرمانشاه- شرکت سیمان فولاد کرمانشاه با حضور معاون وزیر صنعت افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ابوئی مهریزی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز یکشنبه با حضور در استان کرمانشاه ضمن بازدید از چند طرح صنعتی، نسبت به افتتاح و کلنگ زنی چند طرح نیز اقدام کرد.

بازدید از کارخانه ایران خودرو، ذوب آهن و طرح ایلیا ذرت در شهرستان صحنه از جمله برنامه های معاون وزیر صنعت و معدن بود.

همچنین بازدید از شرکت دانش بافت البرز بیوایمپلنت، طرح بیواتانل، طرح توسعه پتروشیمی کرمانشاه، طرح کاغذ بیستون و کاغذ غرب و  طرح شرکت زرین کرد دیگر برنامه های وزیر صنعت به کرمانشاه بود.

ابوئی مهریزی همچنین در این سفر شرکت سیمان فولاد کرمانشاه را افتتاح کرد.

گفتنی است، طرح لاستیک شرکت لاستیک زاگرس در کیلومتر ۸ جاده کرمانشاه  - بیستون نیز با حضور معاون وزیر صنعت کلنگ زنی می شود.

کد مطلب 3716076

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