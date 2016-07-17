برگزاری کنگره فرهنگ حماسه گامی در جهت ترویج فرهنگ ایثار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی خانه فرهنگ ایثار و مقاومت؛ عباس براتیپور کارشناس شعر و عضو هیات مدیره انجمن شعر بسیج هنرمندان در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانیخانه ایثار گفت: ایثار به معنای از خودگذشتگی به نفع دیگران و به نوعی دیگران را به خود ترجیح دادن است.
براتیپور ادامه داد: متاسفانه تصور اکثر ما از واژه ایثار جنگ تحمیلی شهادت و ایثارگری است. شاید این قصه را بارها شنیده باشید که رزمندهای در حال شهادت بود برای او آب میآورند و او میگوید آب را به بغل دستیام بدهید او از من تشنهتر است. بر بالین رزمنده رفتند او هم مثل نفر بعدی آب را به دوست رزمنداش ارجاع داد و در نهایت هر سه به مقام شهادت نایل آمدند. این خود نمونهای از ایثار در جامعه است که هنوز پس از گذشت چندین سال این قصه بر سرزبانهاست.
این شاعر دفاع مقدس در خصوص کنگره فرهنگ حماسه هم گفت: برگزاری کنگره فرهنگ حماسه میتواند تلنگری باشد برای شرکتکنندگان و ناظرین و به نوعی در ترویج فرهنگایثار تاثیر بسزایی داشته باشد. تبلیغ در خصوص کنگره موجب رشد و نمو و بیداری جامعه می شود و می تواند بیانگر مناسبی باشد از مفهوم فرهنگ ایثار.
وی تأکید کرد: برگزاری نکوداشت برای بزرگان موجب پاسداشت هنر و ادب در جامعه و زنده نگه داشتن یاد و خاطره آنها میشود ضمن اینکه استاد سبزواری الگویی بود در جامعه و احترام به او احترام به شعر و فرهنگ این مرزو بوم است.
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