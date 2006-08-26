اجراي موفقيت آميز تاخت آب خاكي و عمليات هلي برن / اجراي عمليات تصرف ساحل دشمن فرضي

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به رزمايش بزرگ ضربت ذوالفقار، پس از انجام موفقيت آميز مراحل قبلي اين رزمايش صبح امروز عمليات تاخت آبي خاكي كه شامل مراحلي چون: تاخت آبي خاكي، هجوم آبي خاكي، نفوذ از زير سطح، نفوذ از راه هوا، خروج نيروها از زيردريايي ها و خروج غواصان و نيروهاي كماندويي به سمت سواحل، نفوذ به ساحل تحت كنترل دشمن، گرفتن سرپل و پيشروي از ساحل تحت كنترل دشمن براي پدافند از توان خودي با موفقيت كامل و هماهنگي همه واحدهاي شركت كننده به اجرا درآمد.

امير دريادار سياري سخنگوي رزمايش دريايي ضربت ذوالفقار در جمع خبرنگاران حاضر در رزمايش با تشريح مراحل مختلف تمرينات انجام شده در رزمايش گفت: عمليات امروز تاخت آب خاكي با شركت يگان هاي نيروبر نيروي دريايي يگان هاي پروازي نيروي دريايي و يگان هاي زير سطح ارتش جمهوري اسلامي به مرحله اجرا درآمد.

وي افزود: صبح امروز عمليات تاخت آب خاكي با ويژگي هاي نفوذ از زير سطح، نفوذ از راه سطح به ساحل و نفوذ از راه هوا ازطريق تاكتيك هاي مختلف توسط دريادلان نيروي دريايي ارتش اجرا شد.

جانشين فرماندهي كل نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي تصريح كرد: در مرحله نفوذ از زير سطح يگان هاي نيروي دريايي و يگان هاي غواصي موفق شدند با خروج از زير دريايي ها به ساحل تحت كنترل دشمن نزديك شده و پس از انجام عمليات شناسايي اهداف از پيش تعيين شده را تصرف كنند.

سخنگوي رزمايش دريايي ضربت ذوالفقار اظهار داشت: يگان هاي تكاور دريايي و غواصان نيروي دريايي ارتش نيز با استفاده از وسايل مخصوص توانستند به ساحل تحت كنترل دشمن نفوذ كنند و به اهداف از پيش تعيين شده دسترسي پيدا كنند.

دريادار سياري با اشاره به ادامه رزمايش دريايي ضربت ذوالفقار طي روزهاي آينده گفت: در اين مرحله تفنگداران دريايي موفق شدند با استفاده از قايق هاي تندرو به ساحل دشمن فرضي نزديك شده و با گرفتن سرپل عمليات خود را با موفقيت كامل به پايان برسانند.

وي در خصوص عمليات نفوذ از راه هوا نيز اظهار داشت: يگان هاي مختلف دريايي ارتش جمهوري اسلامي با اجراي عمليات ويژه با همكاري مشترك نيروي دريايي و تكاوران اين نيرو عمليات هلي برن را با موفقيت اجرا كردند و توانستند ساحل تحت كنترل دشمن را نا امن كرده و ضربات سنگيني به دشمن فرضي در ساحل وارد كنند.

جانشين فرماندهي كل نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي در پايان گفت: در عمليات سطحي نيز با انجام بمباران ساحلي و با نفوذ مهندسي رزمي به ساحل موفق شديم تا به اهداف در نظر گرفته شده دست يابيم و ساحل تحت كنترل دشمن را به تصرف خود در بياوريم.