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۲۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۵:۴۴

سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد:

پروازهای ایران و ترکیه از سرگرفته شد

پروازهای ایران و ترکیه از سرگرفته شد

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: پروازهای برنامه‌ای ایران و ترکیه از سرگرفته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا جعفرزاده با اعلام این خبر گفت: پروازهای برنامه‌ای شرکت های هواپیمایی داخلی و شرکت های هواپیمایی ترکیه ای از امروز از سرگرفته شد.

وی گفت: از آنجایی که به علت وقوع کودتای نافرجام در ترکیه از ساعت ۲۳:۳۰ مورخ روز جمعه ۲۵ تیر ۹۵ با بسته شدن فرودگاه‌های این کشور متوقف شده بود، از امروز با توجه به فراهم شدن انجام پروازها، شرکت های هواپیمایی داخلی و ترکیه ای می توانند نسبت به انجام پروازهای برنامه ای خود به این کشور اقدام کنند.

جعفرزاده ضمن توصیه به روابط عمومی های شرکت های هواپیمایی نسبت به اطلاع رسانی به مسافران خود، از مسافران پروازها نیز خواست اطلاعات بیشتر در مورد زمان پرواز ها و زمان مراجعه به فرودگاه‌ها را از ایرلاین های مربوطه پیگیری کنند.

کد مطلب 3716094

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