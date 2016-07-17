به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان توسعه تجارت در اطلاعیهای، شاخصهای بستهبندی محمولههای صادراتی میوه و ترهبار را به گمرک کشور ابلاغ و صادرات را از اول مرداد منوط به رعایت این شاخصها دانست. بر اساس این تصمیم صدور محمولههای صادراتی میوه و ترهبار از ابتدای مردادماه باید بر اساس شاخصهای بستهبندی تعیین شده انجام شود و حمل زمینی و دریایی آنها به مقصد کشورهای خریدار فقط با کانتینرهای یخچالی و شناورهای سردخانهدار مجاز است.
در این اطلاعیه بر لزوم رعایت و ارتقای استانداردهای بستهبندی و کیفیت حمل و نگهداری محصولات میوه و ترهبار تاکید شده است. شاخصهای بستهبندی میوه و ترهبار با توجه به جلسات مشترک کارشناسی و تخصصی با تشکلهای صادراتی از جمله اتحادیه ملی محصولات کشاورزی تعیین شده و بر اساس آن لزوم انجام اقدامات اثربخش برای ارتقای سطح کیفی محصولات صادراتی در مراحل آمادهسازی، حمل و نقل و نگهداری کالا مورد تاکید قرار گرفته است.
شاخصها در مورد ۲۲ محصول صادراتی ایران به شرح ذیل است:
بستهبندی سیب درختی: در کارتن با شانه و ضربهگیر دو ردیف، سه ردیف و چهار ردیف، در کارتن تا ۳ کیلوگرم (سیب درختی درجه ۲)
بستهبندی انار: کارتن یا سبد یک ردیفه با شانه یا فوم (یک ردیف یا دو ردیف)
بستهبندی کیوی: در کارتن یا سبد یک ردیفه با شانه ۳ تا ۴ کیلوگرم، در سبد دور ردیفه ۵-۸ کیلوگرم و در کارتن ۵/۱ تا ۲ کیلوگرم بدون شانه
بستهبندی لیمو شیرین: در کارتن و سبد یک ردیفه با شانه یا بدون شانه تا ۵ کیلوگرم، در کارتن و سبد دو ردیفه حداکثر ۱۰ کیلوگرم،
بستهبندی لیمو ترش: در کارتن صادراتی ۱۵-۸ کیلوگرم
بستهبندی پرتقال: در کارتن یا سبد صادراتی ۸ کیلوگرم، در کارتن یا سبد صادراتی تا ۱۵ کیلوگرم
بستهبندی زردآلو، گیلاس، آلبالو، هلو، شلیل، آلو و سایر میوههای تازه هستهدار: در کارتن یا سبد از ۵۰۰ گرم تا ۶ کیلوگرم
بستهبندی گل کلم، کلم، کاهو سالادی (آیس برگ) : در سبد یا کارتن یک ردیفه (تا ۸ کیلوگرم کاهو سالادی و تا ۱۲ کیلوگرم و انواع کلم)
بستهبندی کاهو رسمی و کاهو چینی: در سبد ۱۲-۱۶ کیلوگرم
بستهبندی سیب زمینی و پیاز: کارتن ۳-۱۵ کیلوگرم، کیسه توری ۳-۲۰ کیلوگرم
بستهبندی هندوانه: کارتن یک ردیفه تا ۱۸ کیلوگرم، سبد یک ردیفه تا ۱۸ کیلوگرم، باکس چوبی حداکثر تا هزار کیلوگرم، به صورت فلهای در کانتینر یخچالدار
بستهبندی انواع خربزه: کارتن یک ردیفه تا ۱۵ کیلوگرم، سبد یک ردیفه تا ۱۵ کیلوگرم
بستهبندی انواع فلفل دلمه: سبد یا کارتن یک یا دو ردیفه حداکثر ۱۰ کیلوگرم
بستهبندی خیار، کدو و بادمجان: کارتن یا سبد تا ۱۵ کیلوگرم
بستهبندی گوجه فرنگی: سبد یا کارتن تا ۱۰ کیلوگرم
بستهبندی کرفس و تره فرنگی: سبد یا کارتن تا ۱۲ کیلوگرم
بستهبندی سیر: سبد، کارتن یا کیسه توری تا ۱۰ کیلوگرم
بستهبندی انگور: در سبد یا کارتن حداکثر تا ۸ کیلوگرم
بستهبندی خرمالو: سبد یا کارتن حداکثر تا ۳ کیلوگرم
بستهبندی به و گلابی: کارتن و سبد یک یا دو ردیفه حداکثر تا ۱۰ کیلوگرم
بستهبندی فلفل ریز و بامیه: سبد یا کارتن حداکثر تا ۸ کیلوگرم
بستهبندی کلم بروکلی: در یخدان تا ۱۲ کیلوگرم
بنابراین گزارش، میوه و ترهبار از اقلام مهم صادراتی ایران است که بازارهای منطقهای از جمله عراق و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از مقاصد مهم این محصولات به شمار میرود؛ در سالهای گذشته به دلیل برخی مشکلات از جمله صدور فلهای و عدم بستهبندی مناسب، صادرات این محصولات با افت میزان و کاهش قیمت مواجه بود به همین دلیل در سال جاری تصمیم بر آن شد که صادرات میوه و ترهبار با رعایت استانداردهای بستهبندی انجام شود. این آییننامه از ابتدای مرداد ماه لازم الاجرا است. این پیشنهاد تشویق پیاپی فعالان را به همراه داشت.
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