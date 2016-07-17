شهیدان مدافعان راستین انقلاب هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید انصاری امروز یکشنبه در بازدید از محل شهادت چند تن از رزمندگان دوران دفاع مقدس در محدوده روستای شبانکاره از توابع بخش شاهو، شهدا را مدافعان راستین ایران اسلامی عنوان و اظهار داشت: شهیدان برای پاسداری از نظام مقدس از همه هستی خود گذشتند.

معاون حقوقی رئیس جمهور با یادآوری خاطراتی از اوایل انقلاب افزود: اوایل سال ۵۹ در زمانیکه گروهک‌های زیادی در منطقه تحرک داشتند امام خمینی (ره) دستور تاسیس دفتر عمران کردستان و غرب کشور را صادر فرمودند.

حجت الاسلام انصاری بیان کرد: زمانیکه دفتر عمران کردستان و غرب کشور تاسیس شد تعدادی به صورت داوطلبانه برای انجام امور عمران و آبادانی و ادای دِین خود به نظام عازم منطقه شدند.

وی گفت: یکی از برادرانم در همین محل به درجه رفیع شهادت نائل آمد و از اینکه یکی از اعضای خانواده‌ام در راه دفاع از کشور، انقلاب و مردم به شهادت رسید خرسندم و مایه مباهات من است.

نماینده مردم اورامانات در مجلس نیز در این مراسم گفت: همه ما مدیون شهدایی هستیم که در راه دفاع از مملکت از همه هستی خود گذشتند و باید پاسدار راه شهیدان باشیم.

شهاب نادری با تاکید بر ادامه راه شهدا، دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را مرهون ایثارگری‌های شهیدان دانست و افزود: احداث یادمان شهدا در واقع پاسداری از ارزش های اسلامی است و باید در این منطقه مورد توجه قرار گیرد.