۱۶۰۰واحد تولیدی در سامانه بهین یاب استان سمنان ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز ظهر یکشنبه در بیست و چهارمین نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان به میزبانی سالن جلسات استانداری با بیان اینکه تا کنون هیچ ستاد و کارگروهی به اندازه ستاد رفع موانع تولید در راستای ارتقاء وضعیت اقتصادی و اشتغال جلسات خود را برگزار نکرده است، بیان داشت: از بین یک هزار و ۶۱۲واحد ثبت نام شده در سامانه بهین یاب دریافت تسهیلات برای واحدهای تولیدی، ۳۱۵ واحد به بانک های عامل معرفی شده اند.

وی با بیان اینکه ستاد رفع موانع تولید در دو بخش کشاورزی و صنعت به پرونده ها رسیدگی می کند، افزود: پرونده ۹۸ شرکت تولیدی بخش کشاورزی استان سمنان نیز در این نشست بررسی و با پرداخت تسهیلات بیش از ۲۰۸ میلیارد ریال به این واحدها موافقت شد که با فعال شدن این واحدها برای ۳۵۷ نفر شغل جدید ایجاد می شود.

استاندار سمنان همچنین ادامه داد: پرونده ۵۱ واحد در بخش صنعت نیز در ستاد رفع موانع تولید بررسی و بیش از ۴۶ میلیارد تومان وام رونق اقتصادی این واحدها مصوب شده که امیدواریم بتوانیم روزی شاهد رفع موانع تولید و تسهیل در شرایط این واحدها باشیم چرا که این شرکت های تولیدی در بخش صنعت می توانند برای ۶۴۰ نفر شغل جدید ایجاد کنند.

خباز درباره مشکلات واحدهای تولیدی بخش کشاورزی و صنعت استان سمنان، بیان داشت: بیشترین مشکلات واحد های تولیدی و کشاورزی، بدهی بانکی، مالیاتی، اقساط عقب افتاده، تملک بانک، بیمه تامین اجتماعی، مشکلات کارگری و عقب افتادن پرداخت ها، بدهی برق، گاز، و... است که امیدواریم با برگزاری جلسات کارگروه رفع موانع تولید با عضویت بیمه ها، تامین اجتماعی، بانک ها، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، گمرک و ... شاهد رونق اقتصادی و بازار سرمایه در استان باشیم.

وی افزود: یک هزار و ۸۰۰ واحد تولیدی و صنعتی در استان سمنان فعالیت دارند که ۶۲۱ واحدتولیدی از این تعداد به دلایل مشکلات متعدد غیر فعال هستند.