برنامه های پیشنهادی اصلاح پیاده راه ۱۷ شهریور اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، پرویز سروری رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران که مسئولیت رسیدگی به اصلاح پروژه پیاده راه ۱۷ شهریور را بر عهده دارد در خصوص مسائل و مشکلات پیاده راه ۱۷ شهریور اظهار داشت: دو مشکل اساسی در این زمینه وجود دارد؛ یکی نارضایتی شهروندان که در محیط های مسکونی زندگی می کنند و از حضور تعداد محدودی معتاد و مشکلات اخلاقی موجود در محل رنج می برند و معضل دوم کسبه ای که از وضعیت اقتصادی و رونق کسب و کارشان گلایه جدی دارند. پس از بررسی کمیسیون، این گلایه ها توسط مردم و کسبه، به حق و به جا تشخیص داده شد.

سروری درخصوص سیر رسیدگی گفت: درخصوص بهبود وضع پروژه پیاده راه ۱۷ شهریور در هفته های گذشته اقداماتی صورت پذیرفت. در ابتدا یک نظرخواهی جامع و کامل توسط یک گروه کارشناسی انجام شد. این گروه مأموریت پیدا کرد تا نظرات مردم و کسبه را در خصوص پیاده راه جمع آوری کرده و بعد از جمع آوری اطلاعات، تحلیل و راه کارهایی در کمیسیون مطرح شد و در گام بعدی طی جلسات متعدد جمع بندی پیشنهادها با حضور نمایندگان شهرداری مطرح شد.

درطی جلساتی که به همراه برخی اعضای شورا با معاونین و شهردار تهران گذاشتیم، امکان اجرای پیشنهادات اصلاحی مطرح و مقرر شد: اولاً نسبت به آسیب های اجتماعی و مشکلات ناشی از آن همچون اعتیاد و فحشا با همکاری نیروی انتظامی یک مرکز انتظامی با نیروی انسانی مجرب و مقتدر در آن محدوده دایر شود.

همچنین با توجه به اینکه پلیس راهور موافق بازگشایی مجدد و امکان تردد کامل وسایل نقلیه نیست و اعلام می دارد که گره ترافیکی شدیدی در این محور با عنایت به تغییرات و کالبد جدید این محور ایجاد می شود لذا باید تمهیدات دیگری همچون توسعه حمل و نقل عمومی بیش از وضع موجود در دستور کار قرار گیرد و با همکاری راهور در صورت امکان دسترسی های بیشتر مهیا شود.

بر این اساس مقرر شد ظرف ۳ روز مکان های پیش بینی شده در مجموعه خاوران را به صنف فروشندگان اتومبیل واگذار و تحویل کند.کمک همه جانبه از طریق تبلیغات، مشاوره و مجوز برگزاری جشنواره های صنفی برای رونق بیشتر دیگر صنوف با همکاری خودشان در پیاده راه ۱۷ شهریور صورت پذیرد.

ضمناً مغازه دارانی که به هر دلیل امکان فعالیت ندارند با هماهنگی افراد علاقه مند، در قالب اجاره و شراکت، فعالیت و درآمدزایی آنها میسر شود.

سروری در پایان از همکاری مجموعه عوامل شهری و شهردار درخصوص تأمین نظر مردم و خدمت بیشتر به آنها تشکر و قدردانی کرد.