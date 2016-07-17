۴۵ هزار کودک در استان قزوین در سال گذشته غربالگری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین نادری روز یکشنبه در جمع حبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی نسبت به آموزش افراد تاکید زیادی داریم و موضوعاتی مانند زندگی خانوادگی، مهارت خانواده ها، مشاوره اجتماعی، جدی گرفته شده است.

وی افزود: دفتر پیشگیری از اعتیاد و درمان با ارائه خدمات موثر در مسیر بهبود به دام افتادگان اعتیاد گام برداشته اند که در این راستا ۷۰۰ نفر متقاضی دریافت خدمات و یارانه هستند که امسال نیز یک هزار نفر یارانه دریافت خواهند کرد.

نادری بیان کرد: ۵۰ درصد هزینه های درمان معتادان از سوی بهزیستی تامین می شود که برای هر نفر ۶۳۹ هزار تومان در یک دوره درمانی پرداخت می شود.

محدودیت مجوز در تعداد کمپ های اعتیاد برداشته شد

معاون امور فرهنگی و پیشگیری بهزیستی استان یادآورشد: در استان ۲۲ مرکز درمانی ترک اعتیاد راه اندازی شده و در سال گذشته ۷۰۹۶ نفر دراین مراکز تحت پوشش و درمان قرار گرفتند.

وی تصریح کرد: برای ارتقاء خدمات مشاوره ژنتیک کمپین ویژه ای راه اندازی کرده ایم که در این زمینه یک مرکز دولتی و سه مرکز خصوصی فعال شده است.

نادری اظهارداشت: در سال گذشته ۱۹۳ نفر به مراکز دولتی ژنتیک و ۲۰۶۰ نفر به مراکز خصوصی مراجعه کردند و خدمات گرفتند و به ۷۰۰ نفر نیز یارانه پرداخت شد.

وی اضافه کرد: خوشبختانه امسال محدودیت صدور مجوز برای احداث کمپ ها برداشته شده و در استان قزوین نیز آماده صدور مجوز هستیم و کسانی که تحصیلات بالا ندارند و نیز افراد بهبود یافته می توانند مجوز راه اندازی کمپ ترک اعتیاد بگیرند.

نادری گفت: ۵۰ درصد معتادان استان به تریاک آلوده اند و ۲۵ درصد شیشه و با کاهش سن اعتیاد شاهد آغاز اعتیاد از سن ۲۰ سالگی هستیم که متاسفانه این معضل در میان دانشجویان و گروههای مختلف جامعه نیز دیده می شود و اگر هوشیار نباشیم و برای مقابله آمادگی لازم را نداشته باشیم با مشکلات جدی روبرو خواهیم شد و باید هزینه های زیادی پرداخت کنیم.

وی از طرح جمع آوری معتادان متجاهر خبرداد و اظهارداشت: در این طرح ۱۵۰ نفر از معتادان کارتن خواب جمع آوری شدند که این کار به کاهش جرائم و آسیب های دیگر نیز کمک کرد.

غربالگری ۴۵ هزار نفر در سال گذشته

نادری در ادامه اضافه کرد: در سال گذشته تعداد ۴۵ هزار نفر از کودکان تحت پوشش طرح غربالگری در خصوص بینایی سنجی قرار گرفتند و ۳۳۲ بیمار شناسایی شدند و در شنوایی سنجی تعداد ۱۵ هزار و ۵۸۳ نفر بررسی شدند که ۲۱ نفر دچار آسیب شناسایی و به مراکز درمانی معرفی شدند.

وی گفت: همچنین ۱۹۳ نفر به مراکز ژنتیک دولتی و ۲۰۶۰ نفر مراکز خصوصی مراجعه و خدمات مشاوره ای دریافت کردند.