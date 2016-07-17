اعزام بیش از ۸ هزار دانشجوی بسیجی به مناطق محروم خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، هادی باادب ظهر یکشنبه در نشست خبری اردوهای جهادی با رویکرد اقتصاد مقاومتی با اشاره به عضوت دانشجویان دربسیج دانشجویی اظهار کرد: تعداد دانشجویانی که در دانشگاهای استان به عضویت سازمان بسیج دانشجویی استان در آمده‌اند نسبت به سال های قبل ۲۰ درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: سازمان بسیج دانشجویی خراسان رضوی امسال، ۱۰۰ گروه جهادی را به مناطق محروم اعزام می‌کند که از این تعداد ۲۰ گروه دانشجویی در نوروز امسال به نقاط محروم استان اعزام شدند و قصد داریم ۲۰ گروه را نیز تا آخر تابستان سال جاری و ۲۰ گروه دیگر را در نیز اواخر امسال به نقاط محروم به منظور کمک رسانی و امداد اعزام کنیم.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی استان خراسان رضوی افزود: مجموع دانشجوی اعزامی ما به مناطق محروم در سال ۹۵، هشت هزار و ۳۸۰ نفراست که از این تعداد دانشجوی فعال بسیجی، ۵۵ درصد خواهران و مابقی برادران خواهند بود که درقالب اردوهای یک تا ۱۰ روزه درطول سال به نقاط محروم استان اعزام می‌شوند.

باادب با بیان اینکه سازمان بسیج دانشجویی خراسان رضوی درتمامی عرصه‌ها اعم از فرهنگی آموزشی، کمک به محرومین و بهداشت و درمان نیروهای متخصص را برای کمک به محرومان به روستاهای مختلف استان اعزام می‌کند، گفت: امیدواریم این اردوها بتواند درد کوچکی از مشکلات محرومان را درمان کند.

وی خاطرنشان کرد: سازمان بسیج دانشجویی خراسان رضوی در راستای تحقق شعار سال و اقتصاد مقاومتی به منظور آشنایی بیشتر کشاورزان مناطق محروم اقدام به برگزاری پنج کلاس آموزشی درقالب کارگاه‌ و انجام دو مورد تحقیق و پژوهش درمورد معضلات و آسیب‌های روستایی در منطقه بزنگان سرخس کرده است.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی استان خراسان رضوی با اشاره به کمبود فضاهای بهداشتی در برخی مناطق محروم استان گفت: دانشجویان بسیجی امسال و تاکنون ۲۹۰ نفر را ویزیت عمومی کرده‌اند و به منظور آشنایی بیشتر بانوان روستایی با مسائل زناشویی و بهداشت عمومی و فردی، آموزش‌های اولیه بهداشت تحت نظرچند نفر از بهترین متخصصان بهداشت و درمان در اختیار آنها قرار گرفته است.

باادب با اشاره به بازدید نوروزی رهبر انقلاب از حاشیه شهر مشهد گفت: ما موفق به شناسایی ۳۰۰ خانه شدیم که نیازمبرم و اساسی به تعمیرات دارد و براساس الویت‌بندی، ۳۰ منزل مسکونی با اعتبار ۸۰ میلیون تومان دراین مناطق تعمیر شدند و تعداد باقی‌مانده نیز به زودی تعمیر خواهند شد.

مسئول بسیج دانشگاه فردوسی مشهد در این نشست اظهار کرد: به‌زودی تعدادی از دانشجویان بسیجی فعال دانشگاه به مناطق حاشیه شهرمشهد اعزام خواهند شد تا به بررسی مشکلات و اقدام برای رفع آنها بپردازند.

محمد حسین پیله‌چیان با انتقاد ازعدم همکاری استانداری درچند سال اخیر گفت: مسئولیت سامان‌دهی اردوهای دانشجویی طبق قانون برعهده استانداری است و سازمان بسیج دانشجویی به عنوان دبیر پس از استانداری مسئولیت دارد بنابراین استانداری باید به وظیفه قانونی خود عمل کند.