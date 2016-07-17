ضرورت تبدیل زنجان به شهر جشنواره ها در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رحمتی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه میراث فرهنگی استان زنجان اظهار داشت: برای حرکت در مسیر تبدیل زنجان به شهر جشنوار ها برنامه ریزی برای برگزاری یک جشنواره های مختلف مکتوب شده است. حداقل برگزاری سه جشنواره بین المللی، ملی و استانی در این راستا ضروری است.

وی به برنامه های کارگروه میراث فرهنگی استان زنجان اشاره کرد و افزود: برنامه های مختلف عملیاتی برای سال جاری تعریف شده که در بین این برنامه ها برخی اولویت خواهند داشت. توسعه و تکمیل زیرساخت های گردشگری از جمله موارد مهم و ثابت در دستور کار خواهد بود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی در توسعه مناطق گردشگری را مورد تاکید قرار داد و گفت: تلاش می شود هماهنگی و همکاری مناسب بین دستگاهی برای پیشبرد امور محقق شود. همچنین در خصوص وضعیت راه ها تلاش می شود با همکاری اداره کل راه و شهرسازی دسترسی به مناطق گردشگری تسهیل و ایمن سازی شود.

رحمتی از برگزاری جداگانه جشنواره آش ایرانی و غذای کشورهای عضو اکو در زنجان خبر داد و گفت: جشنواره آش ایرانی در شهریورماه برگزار می شود. همچنین بعد از این جشنواره با فاصله کوتاه نسبت به اجرای جشنواره غذای کشورهای عضو اکو اقدام خواهد شد.

وی یادآور شد: در سال جاری نمایندگی وزارت خارجه در استان همکاری بسیار خوبی برای برگزاری این جشنواره اشته و اخیر نیز جلسه ای در این خصوص برگزار شد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان به ضرورت توانمندسازی جوامع محلی برای توسعه گردشگری در سطح استان تاکید کرد و اظهار داشت: در برخی از مناطق نمونه گردشگری روستایی استان ضرورت دارد تا آموزش ها لازم به جامعه محلی ارائه شود چرا که تاثرگذاری تبلیغات در شناخت مردم از این مناطق مثبت بوده است.