تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار صاحب اینترنت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی خسروی عصر امروز یکشنبه در مراسم افتتاح پروژه های مخابراتی و ارتباطی استان کرمانشاه که با حضور وزیر ارتباطات به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، در خصوص خدمات عمومی و اجباری به مناطق محروم گفت:در راستای سیاست های دولت تدبیر و امید در حوزه روستاها، توجه خاصی به این موضوع شده و اعتباراتی که برای رفع این محرومیت ها داده شده شاید بیشتر از اعتبارات سازمان های زیر مجموعه ارتباطات است.

وی هدف از این اقدام را دسترسی آسان مردم به شبکه ارتباطات و دیتا با توجه به رشد استفاده از شبکه های مجازی عنوان کرد.

خسروی گفت: در ۲۵ هزار روستا قرارداد بسته شده که سرویس های ارتباطی در این مناطق اجرا شود و در پایان برنامه ۲۰ ساله توسعه، کل روستاهای بالای ۲۰ خانوار تحت پوشش قرار گیرد و دسترسی به اینترنت را خواهند داشت.

مشاور وزیر ارتباطات خاطر نشان کرد: در کرمانشاه ۱۷۱۲ روستای بالای ۲۰ خانوار داریم که ۸۴ روستا را در طرح اولیه دیدیم و امروز ۳۷۵ روستا پوشش آن برقرار شده و افتتاح همزمان در روستای سیاه بید انجام می شود.

خسروی گفت: برای ۱۰۸۴ روستا دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون هزینه شده و ۲۹ روستا هم برای تلفن اقدام شده و مجموعا برای خدمات اجباری ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان هزینه شده است که مردم به اینترنت دسترسی داشته باشند.