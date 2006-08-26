به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر" در اصفهان، سيدمرتضي بختياري درجمع فرمانداران، مسئولان اجرايي و روساي بانكهاي استان اصفهان، افزود: در سند مصوب برنامه چهارم توسعه ايجاد 328هزارفرصت شغلي در سال درنظر گرفته شده كه تحقق آن از عهده يك نهاد خارج است و اهتمام همه دستگاههاي اجرايي را ميطلبد.
وي در ادامه تاكيد كرد: تحقق ميزان اشتغال تعيين شده در برنامه توسعه كشور، تعامل و همكاري همه دستگاههاي اجرايي را ميطلبد. بختياري توجه به رفع مشكل بيكاري را از مهمترين رويكردهاي دولت عنوان كرد و گفت:ايجاد بنگاههاي اقتصادي كوچك و زودبازده و حمايت از كارآفريني،محوري ترين سياست دولت براي ايجاد اشتغال است.
وي در ادامه اظهار داشت: تاكنون بيش از سههزار و 744 ميليارد ريال سهم تسهيلات بانكي به استان ابلاغ شده و سند اشتغال استان نيز براي برنامه چهارم توسعه به تصويب رسيده است.
استاندار اصفهان به كارگيري تمامي ظرفيتهاي استان، روانسازي بستر فعاليتهاي اقتصادي اشتغالزا، بررسي مشكلات مراكز اشتغالزا وحمايت ازسرمايهگذارانو كارآفرينان را مهمترين راهكارهاي رفع موانع موجود در مسير توسعه اقتصادي برشمرد.
وي در پايان گفت: هم اكنون در بخش صنايع و معادن استان 30 هزار طرح اشتغال تدوين شده است كه سرمايهگذاران و افراد كارآفرين ميتوانند اجراي اين طرحها را عهدهدار شوند.
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