به گزارش خبرنگار مهر، یحیی صادق‌زاده ظهر یکشنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار کرد: هندبال خراسان رضوی دارای پیشینه‌ای طولانی است اما متاسفانه به علت مشکلات مالی و نبود اسپانسر، امکان اعزام تیم‌های هندبال را به مسابقات لیگ و ملی نداریم.

وی ادامه داد: هیئت هندبال از آبان سال گذشته به سرپرستی محمدباقر قاسم‌زاده فعالیت خود را با ۲۰ میلیون تومان بدهی شروع کرده است.

دبیر هیئت هندبال خراسان رضوی افزود: با وجود بدهی‌ها و مشکلات فراوان، نوجوانان دختر و پسر استان در رشته هندبال به مسابقات کشوری اعزام شده‌اند و کلاس‌های مربیگری درجه سه ویژه آقایان و بانوان برگزار شده است.

وی با بیان اینکه ۹ مربی به کلاس‌های آموزشی تخصصی بدن‌سازی اعزام شده‌اند، به موفقیت‌های هیئت هندبال استان اشاره کرد و گفت: صعود تیم بانوان هندبال استان به لیگ برتر، کسب مقام سوم مسابقات جوانان کشور و قهرمانی تیم سبزوار در لیگ هندبال از جمله عناوین کسب شده هستند.

صادق زاده افزود: مشکلات مالی و رکود اقتصادی باعث کاهش چشمگیر حمایت مالی صنایع بخش خصوصی از ورزش شده است.

وی ادامه داد: برخی استان‌های کشور از سرمایه‌های ملی همچون نفت، گاز، ذوب‌آهن و فولاد در قالب تیم‌های ورزشی استفاده می‌کنند که در استان خراسان رضوی چنین چیزی وجود ندارد.

دبیر هیئت هندبال خراسان رضوی افزود: مدرسه تخصصی هندبال ویژه پسران در مشهد ایجاد شده است تا طبق تفاهم‌نامه‌های امضا شده بین وزارت ورزش و جوانان و آموزش‌ و پرورش، امکاناتی در اختیار هیئت هندبال قرار گیرد.

صادق زاده خاطرنشان کرد: متاسفانه اداره کل آموزش‌ و پرورش خراسان رضوی برای ایجاد مدارس تخصصی ورزشی برای دختران تمایلی ندارد در حالیکه باید در امر استعدادیابی به هیئت‌های ورزشی کمک کند.