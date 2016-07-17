به گزارش خبرنگار مهر، یحیی صادقزاده ظهر یکشنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار کرد: هندبال خراسان رضوی دارای پیشینهای طولانی است اما متاسفانه به علت مشکلات مالی و نبود اسپانسر، امکان اعزام تیمهای هندبال را به مسابقات لیگ و ملی نداریم.
وی ادامه داد: هیئت هندبال از آبان سال گذشته به سرپرستی محمدباقر قاسمزاده فعالیت خود را با ۲۰ میلیون تومان بدهی شروع کرده است.
دبیر هیئت هندبال خراسان رضوی افزود: با وجود بدهیها و مشکلات فراوان، نوجوانان دختر و پسر استان در رشته هندبال به مسابقات کشوری اعزام شدهاند و کلاسهای مربیگری درجه سه ویژه آقایان و بانوان برگزار شده است.
وی با بیان اینکه ۹ مربی به کلاسهای آموزشی تخصصی بدنسازی اعزام شدهاند، به موفقیتهای هیئت هندبال استان اشاره کرد و گفت: صعود تیم بانوان هندبال استان به لیگ برتر، کسب مقام سوم مسابقات جوانان کشور و قهرمانی تیم سبزوار در لیگ هندبال از جمله عناوین کسب شده هستند.
صادق زاده افزود: مشکلات مالی و رکود اقتصادی باعث کاهش چشمگیر حمایت مالی صنایع بخش خصوصی از ورزش شده است.
وی ادامه داد: برخی استانهای کشور از سرمایههای ملی همچون نفت، گاز، ذوبآهن و فولاد در قالب تیمهای ورزشی استفاده میکنند که در استان خراسان رضوی چنین چیزی وجود ندارد.
دبیر هیئت هندبال خراسان رضوی افزود: مدرسه تخصصی هندبال ویژه پسران در مشهد ایجاد شده است تا طبق تفاهمنامههای امضا شده بین وزارت ورزش و جوانان و آموزش و پرورش، امکاناتی در اختیار هیئت هندبال قرار گیرد.
صادق زاده خاطرنشان کرد: متاسفانه اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی برای ایجاد مدارس تخصصی ورزشی برای دختران تمایلی ندارد در حالیکه باید در امر استعدادیابی به هیئتهای ورزشی کمک کند.
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