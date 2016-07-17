  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۷:۱۷

دبیر هیئت هندبال خراسان رضوی:

مشکلات مالی هندبال خراسان رضوی را زمین‌گیر کرده است

مشکلات مالی هندبال خراسان رضوی را زمین‌گیر کرده است

مشهد ـ دبیر هیأت هندبال خراسان رضوی گفت: متاسفانه به علت مشکلات مالی و نبود اسپانسر، امکان اعزام تیم‌های هندبال را به مسابقات لیگ و ملی نداریم و هندبال استان زمین‌گیر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی صادق‌زاده ظهر یکشنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار کرد: هندبال خراسان رضوی دارای پیشینه‌ای طولانی است اما متاسفانه به علت مشکلات مالی و نبود اسپانسر، امکان اعزام تیم‌های هندبال را  به مسابقات لیگ و ملی نداریم.

وی ادامه داد: هیئت هندبال از آبان سال گذشته به سرپرستی محمدباقر قاسم‌زاده فعالیت خود را با ۲۰ میلیون تومان بدهی شروع کرده است.

دبیر هیئت هندبال خراسان رضوی افزود: با وجود بدهی‌ها و مشکلات فراوان، نوجوانان دختر و پسر استان در رشته هندبال به مسابقات کشوری اعزام شده‌اند و کلاس‌های مربیگری درجه سه ویژه آقایان و بانوان برگزار شده است.

وی با بیان اینکه ۹ مربی به کلاس‌های آموزشی تخصصی بدن‌سازی اعزام شده‌اند، به موفقیت‌های هیئت هندبال استان اشاره کرد و گفت: صعود تیم بانوان هندبال استان به لیگ برتر، کسب مقام سوم مسابقات جوانان کشور و قهرمانی تیم سبزوار در لیگ هندبال از جمله عناوین کسب شده هستند.

صادق زاده افزود: مشکلات مالی و رکود اقتصادی باعث  کاهش چشمگیر حمایت مالی صنایع  بخش خصوصی از ورزش شده است.

 وی ادامه داد: برخی استان‌های کشور از سرمایه‌های ملی همچون نفت، گاز، ذوب‌آهن و فولاد در قالب تیم‌های ورزشی استفاده می‌کنند که در استان خراسان رضوی چنین چیزی وجود ندارد.

دبیر هیئت هندبال خراسان رضوی افزود: مدرسه تخصصی هندبال ویژه پسران در مشهد ایجاد شده است تا طبق تفاهم‌نامه‌های امضا شده بین وزارت ورزش و جوانان و آموزش‌ و پرورش،  امکاناتی در اختیار هیئت هندبال قرار گیرد.

صادق زاده خاطرنشان کرد: متاسفانه اداره کل آموزش‌ و پرورش خراسان رضوی برای ایجاد مدارس تخصصی ورزشی برای دختران تمایلی ندارد در حالیکه  باید در امر استعدادیابی به هیئت‌های ورزشی کمک کند.

کد مطلب 3716176

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها