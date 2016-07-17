علت کمبود شکر در بازار را فقط باید از جهاد کشاورزی پیگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسرافیل احمدیه ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: تنها مرجع پاسخگویی به نبود شکر در سطح بازار جهاد کشاورزی است و ما تنها ناظر بر قیمت شکر هستیم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به اینکه نظارت بر قیمت‌ها یکی از وظایف سازمان صنعت، معدن و تجارت است اما از سوی دیگر شاهدیم که با کمبود شکر در حال حاضر قیمت آن دو سه برابر به دست مردم می‌رسد و یا هر گاه مردم رو به خرید یک کالا می‌آورند، قیمت آن افزایش می‌یابد و آیا این بدان معناست که سیستم تنظیم بازار نداریم، گفت: رئیس ستاد تنظیم بازار استاندار و دبیر آن رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان است و ما تنها عضوی از این ستاد هستیم.

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان اصفهان ادامه داد: اگر امروز شاهد کمبود شکر در سطح بازار هستیم به دلیل واگذاری فروش شکر در بازار بورس هستیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا شما در حاشیه قرار دارید، اعلام کرد: بله ما در تنظیم بازار و نظارت روی قیمت‌ها نقش اصلی را ایفا نمی‌کنیم و نقش حاشیه‌ای داریم.

احمدیه گفت: در حال حاضر ۹ هزار و ۴۷۲ طرح نیمه‌تمام در استان اصفهان در حال انجام است و با توجه به رکود سه تا پنج ساله، طرح‌های نیمه‌تمام، بالای ۲۰ درصد پیشرفت را در استان اصفهان دارند که استان اصفهان از این نظر از همه استان‌های کشور جلوتر است.

وی تصریح کرد: استان اصفهان در کشور، از نظر اشتغال و سرمایه‌گذاری در صنعت دارای اولین مقام است که این موارد صنعت استان اصفهان‌ را از صنعت بقیه استان‌های کشور متمایز می‌سازد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان تعداد معادن دارای پروانه در استان اصفهان را ۷۵۰ معدن عنوان کرد و اظهار داشت: سالانه ۴۶ میلیون تن ماده معدنی در معدن‌های استان اصفهان به‌ غیر از شن و ماسه، استخراج می‌شود؛ بر این اساس استان اصفهان از این نظر رتبه چهارم کشور را به خود اختصاص داده است.



وی با بیان اینکه ۱۶۶ هزار واحد صنفی در استان اصفهان وجود دارد، تاکید کرد: از این لحاظ استان اصفهان در کشور رتبه سوم را در اختیار دارد.

احمدیه تصریح کرد: طبق آمارها بیش از ۷۰ درصد از فولاد کشور و بیش از ۵۰ درصد از مصالح ساختمانی و سنگ تزئینی از استان اصفهان تأمین می‌شود.

کمتر از ۵۰ درصد صنایع استان اصفهان نیمه فعال اند

وی در خصوص ظرفیت‌های صنعت نساجی در استان اصفهان گفت: حدود ۲۵ درصد از ظرفیت‌های صنعت نساجی در استان اصفهان وجود دارد که با توجه با این ظرفیت، صنعت نساجی نیز در استان رونق دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در خصوص فعال یا غیرفعال بودن واحدهای صنعتی در استان اصفهان عنوان کرد: در حال حاضر ۲۵ درصد واحدهای صنعتی در استان اصفهان غیرفعال، نزدیک به ۴۰ درصد از آن‌ها فعال و کمتر ۵۰ درصد نیمه فعال هستند.

وی در خصوص صنعت شهرستان آران و بیدگل بیان کرد: این باعث افتخار برای جامعه صنعتگران استان است که فقط حدود ۱.۶ درصد از واحدهای صنعتی شهرستان آران و بیدگل تعطیل است که نشان می‌دهد، صنعت در هیچ‌کدام از شهرستان‌ها غیرفعال نشده است.

احمدیه با بیان اینکه باید موتور محرک صنعت و صادرات را در استان اصفهان به حرکت درآورد، تأکید کرد: تولید به همراه صادرات می‌تواند موفق باشد و یکی از لازمه‌های اصلی این کار جلوگیری از قاچاق و واردات بی‌رویه به کشور است.

وی در خصوص قرارگاه اقتصاد مقاومتی گفت: با توجه به اینکه قرارگاه اقتصاد مقاومتی با فرماندهی معاون رئیس‌جمهور شکل گرفت، هفت پروژه در این قرارگاه در خصوص وزارت صنعت و معدن مقرر شده است که این هفت طرح بحث فعال کردن، رونق واحدهای تولیدی و نیمه فعال را در استان‌ها دنبال خواهد کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در خصوص میزان صادرات بیان داشت: حجم صادرات باید ۱۰ میلیارد دلار در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش یابد و از ۳۲ میلیارد دلار سال قبل، به ۴۳ میلیارد دلار افزایش پیدا کند.



وی در خصوص میزان تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای اشتغال واحدهای تولیدی در سال جاری تاکید کرد: در سال جاری حدود ۹۸۷ میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای تولیدی و اشتغال کشور در نظر گرفته‌شده است.