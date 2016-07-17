دلیل روند کند نوسازی تاکسی ها/ خودروسازان همکاری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر ، علی نوذرپور درنشستی خبری در تشریح روند اجرای طرح جایگزینی ۹۰ هزار تاکسی فرسوده گفت: تعداد متقاضیان تایید شده توسط سازمان ها، واحدهای تاکسیرانی و حمل و نقل همگانی ۵۵ هزار و ۴۱۰ نفر بوده و ۵۴ هزار و ۵۷۰ متقاضی هم بررسی و توسط اتحادیه تایید شده اند.

وی افزود: تاکنون ۳۳ هزار و ۸۸۷ متقاضی شعبه بانک و نمایندگی را انتخاب کرده و معرفی نامه خود را دریافت کرده‌اند؛ ضمن آنکه ۱۱۴۰۰ نفر واجد شرایط تشکیل پرونده تسهیلات در بانک ها شده اند.

وی ادامه داد: از این تعداد، ۹۹۳۴ متقاضی به ایران خودرو برای دریافت خرید تسهیلاتی خودرو معرفی شده‌اند و ۱۹۵۳ نفر برای خرید نقدی به ایران خودرو معرفی شدند که نهایتا ۸۵۰ خودرو تحویل متقاضیان شده است.

معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تاکید کرد: ۷۵۶۵ مورد تایید واریز وجه به حساب ایران خودرو بوده و تعداد متقاضیانی که مراکز اسقاط را انتخاب کرده اند به ۶۹۵۸ مورد رسیده است.

تعداد متقاضیان پذیرش شده در مراکز اسقاط۴۹۱۱ مورد بوده و ۲۹۷۸ مورد ارزش لاشه خودرو پرداخت شده است.

وی افزود: ۱۱۲۷ مورد تعداد خودروهای اسقاط شده بوده و ۱۰۱۳ مورد پرونده اسقاط برای تایید به ناجا ارسال شده است که تاکنون ۶۴۰ مورد از پرونده های اسقاط شده توسط ناجا تایید شده است.

نوذرپور با تاکید بر لزوم وجود تعدد مراکز اسقاط در سراسر کشور از پافشاری ایران خودرو برای استفاده از ۱۶ مرکز در سراسر کشور به ویژه مرکز اسقاط تهران خبر داد و گفت: قانون ستاد حمل و نقل سوخت کشور به عنوان ناظر عالی اجرای طرح های جایگزین، مراکز اسقاط و بازیافت را به عنوان مجریان طرح اسقاط مشخص کرده، اما متاسفانه خودروساز بدون توجه به این موارد و پافشاری بر استفاده از مراکز اسقاط خاص، موجب کاهش سرعت ادامه روند اجرایی طرح شده اند.

وی افزود: در تمام نقاط کشور ۱۳۰ مرکز اسقاط مورد تایید ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت وجود دارد که وظیفه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را برعهده دارند در حالیکه ایران خودرو با فشارهای جانبی به ستاد حمل و نقل سوخت، ابتدا فقط یک مرکز اسقاط با کد ۱۷۳۱ را در شهر تهران مشخص و برای اجرای اسقاط ۹۰ هزار تاکسی به ستاد معرفی کرده بود.