لزوم بازنگری دستورالعمل اعطای تسهیلات به جان باختگان آتش نشانان

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه آباد رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران در جریان جلسه شورای اسلامی شهر تهران شهادت «علی قانع» آتش نشان فداکار را به خانواده این شهید ، همکاران خدوم او در سازمان آتش نشانی و شهرداری تسلیت گفت و خواستار توجه بیشتر به حقوق و رتبه جانباختگان آتش نشان در حوادث شد.

وی با اشاره به خطرات موجود در سر راه آتش نشانان اظهار داشت: سال گذشته لایحه ای در ارتباط با دستور العمل اعطای تسهیلات به جان باختگان آتش نشانی در شورای شهر به تصویب رسید اما همچنان نارسایی هایی در آن وجود دارد. مهمترین آن موضوع آتش نشانانی است که پیش از رسیدن به سن بازنشستگی جانشان را در این راه ایثار می کنند. دراین خصوص لازم است تمهیداتی انجام گیرد تا آتش نشانانی که در حین ماموریت دچار حادثه منجر به شهادت می شوند، با هر سابقه ای که دارند به گونه ای عمل شود تا رسیدن به سن بازنشستگی، در حالت اشتغال قرار گرفته و وراث حقوقشان را با ۳۰ سال سابقه دریافت نمایند. اما متاسفانه این موضوع که می توانست به معیشت این افراد کمک کند به پیشنهاد معاونت منابع انسانی شهرداری حذف گردید. این درحالی است که تعداد آتش نشانانی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون به شهادت رسیده اند ۲۴ شهید است و مجموع کل شهدای سازمان آتش نشانی از بدو تاسیس آن تا کنون – که قریب به یک قرن از آن می گذرد – ۴۱ نفر می باشد، لذا پرداخت تسهیلات به بازماندگان ۴۱ شهید سازمان آتش نشانی مبلغ قابل توجهی نخواهد بود.



آباد افزود: پیام مهمی که مراسم تکریم این شهید فداکار برای اعضای شورای شهر داشت این بود که لایحه تامین منابع مالی به منظور به روز رسانی و خدمات آتش نشانی را جدی بگیرند و آن را به آینده موکول نکنند. تصویب این لایحه قریب به سه سال است که در مواجهه با نظرات متقابل به تعویق می افتد.



رئیس کمیته ایمنی با تاکید بر لزوم تسریع در تصویب لایحه دیگری تحت عنوان توسعه و بهبود خدمات ایمنی و آتش نشانی، به حوادث ساختمانی که در تهران روی می دهد اشاره کرد و گفت: ۹۰ درصد حوادثی که ما شاهد آن هستیم در ساختمان های زیر ۵ طبقه ای اتفاق می افتد که دارای اشکالات معماری و شهرسازی است، این در حالیست که مواد مرتبط با این مهم در لایحه توسعه و بهبود خدمات ایمنی و آتش نشانی همچنان مورد اعتراض عده ای است. وی در این خصوص گفت ما باید برای ایمنی خود در ساخت و سازها هزینه کنیم تا شاهد حوادث دردناکی بیش از این نباشیم.