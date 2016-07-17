احتمال خاموشی در استان ایلام به دلیل مصرف بالای برق

هادی شیرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه هم اکنون مصرف برق در استان ایلام به اوج خود رسیده و مصرف از ۳۰۰ مگاوات در شبانه روز گذشته است و احتمال خاموشی در استان وجود دارد.

وی بیان داشت: یکی از مهمترین مشکلات شرکت برق استان استفاده غیر مجاز در شبکه برق است که در صورت مشاهده با متخلفان برخورد شدید می شود.

مدیر عامل شرکت برق استان ایلام افزود: استفاده غیرمجاز برق در استان ایلام باعث تحمیل فشار به شبکه توزیع شده است و بر این اساس از مردم خواهشمندیم از دستکاری کنتورهای برق و سرقت انرژی خودداری کنند.

وی تصریح کرد: در صورت تعویض کنتورهای برق از آنالوگ به دیجیتال توسط مشترکان، شرکت برق به مردم تخفیف خواهد داد.