رئيس جمهوري گرجستان با رهبران احزاب مخالف ديدار خواهد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ايتارتاس ، وانو زودلاوا شهردار تفليس در پايان نشست شواردنازه با رهبران شهرها و مناطق گرجستان به خبرنگاران گفت : شواردنازه در ديدار امشب نه تنها با رهبران احزاب تندروي جناح راست و جنبش ملي ديدار خواهد بلكه با رهبران مخالف نيز به رايزني خواهد پرداخت .

بنابر اين گزارش ادوارد شوارد نادزه يكشنبه گذشته با رهبران احزاب مخالف ديدار كرد كه در اين ديدار وي به سوالات مطرح شده از سوي رهبران اين احزاب پاسخ داد .

از سويي همزمان با ديدار دو روز گذشته ادوارد شوارد نادزه رئيس جمهوري گرجستان با احزاب مخالف وي اعلام كرد كه دليلي براي لغو انتخابات پارلماني در گرجستان نمي بيند و تاكيد كرد كه رئيس جمهورفقط حق تعيين زمان برگزاري انتخابات پارلماني را دارد وابطال نتايج انتخابات بر عهده دادگاه خواهد بود .