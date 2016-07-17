۷۰ درصد صنایع اصفهان با ظرفیت ۲۵ درصدی فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا برکتین ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: ۹۰ درصد صنایع استان اصفهان با وجود رکود و کم شدن تقاضاها پس از تحریم کار می‌کنند و در واقع با چنگ و دندان صنایع خود را حفظ کردند.

وی بیان داشت: امروز صنایع ما تحت فشار زیادی هستند و به دلیل مالیات‌های بالا، عوارض بیمه و مسائل بانکی پیکر صنعت متحمل دردهای بسیاری شده است.

رئیس خانه صنعت ، معدن و تجارت استان اصفهان با تاکید بر اینکه برخی قوانین اجازه بهبود فضای کسب و کار را نمی دهد و دست مدیران دولتی بسته است، تصریح کرد: با این وجود در کنار چالش های موجود فرصت های زیادی همچون فضای امن کشور را داریم همچنین تیم اقتصادی کشور، حرکت آرام و مدبرانه ای برای حل مشکلات دارد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با بیان اینکه کاهش نرخ بهره های بانکی در فضای کسب و کار تاثیرگذار است، گفت: امروزه بانک ها در ارائه تسهیلات به تولید راغب تر عمل می کنند و شاهد همدلی و همراهی مسئولان برای بهبود شرایط صنعت هستیم.

وی با اشاره به فشار مضاعف بخش مالیاتی به صنعت کشور و به خصوص اصفهان، افزود: استان اصفهان به نسبت درآمد نسبت به استان های دیگر مالیات بالایی پرداخت می کند.

برکتین گفت: جزیره ای فکر کردن یکی از ارمغان های فضای اقتصادی مبتنی بر نفت است اما در مجموع فضای اقتصادی کشور رو به بهبود است.

وی بیان داشت: تمام کارآفرینان ما زیر فشار رکود اقتصادی، مالیات، بیمه و غیره اشتغال خود را حفظ کرده اند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان همچنین تاکید کرد: بخش تولید کشور باید از اعتیاد به وجود آمده به تسهیلات ارزان قیمت فاصله بگیرد و کمترین وابستگی را به دولت داشته باشد.