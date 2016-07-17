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۲۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۷:۴۸

مراسم بدرقه کاروان المپیکی ایران با حضور رئیس جمهور برگزار می شود

مراسم بدرقه کاروان المپیکی ایران با حضور رئیس جمهور برگزار می شود

جلسه هماهنگی مراسم بدرقه کاروان قهرمانان و ورزشکاران جمهوری اسلامی ایران به المپیک ۲۰۱۶ ریو برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هماهنگی در خصوص برنامه ریزی مراسم بدرقه کاروان قهرمانان و ورزشکاران جمهوری اسلامی ایران به المپیک ۲۰۱۶ ریو با حضور ریاست محترم جمهور صبح امروز در محل دفتر دکتر سید نصرالله سجادی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان و با حضور آقایان دکتر سید مناف هاشمی، دکتر احمدی، گرشاسبی، خسروی وفا، مدیر کل دفتر امور مشترک فدراسیون ها، معاون فیزیکی حراست و رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان تشکیل شد.

در این جلسه تمهیدات لازم جهت هرچه بهتر برگزار شدن مراسم بدرقه ورزشکاران پیش بینی شد.

این مراسم روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۴/۳۰ در محل سالن اجلاس سران با حضور قهرمانان المپیک و پارالمپیک و روسای فدراسیون های ورزشی و مدیران کل ستادی و استانی و همچنین خبرنگاران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3716206
رضا خسروي

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