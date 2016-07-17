اذعان صهیونیستها به کشته شدن ۲ نظامی خود در جولان اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، ارتش رژیم صهیونیستی به کشته شدن شماری از نظامیان این رژیم در بلندی های جولان اشغالی در سوریه اعتراف کرد.

بر اساس این گزارش ارتش رژیم صهیونیستی به کشته شدن ۲ تَن از نظامیان خود در شمال بلندی های جولان اشغالی بر اثر انفجار بمب اذعان کرد.

پیش از این نیز رسانه های صهیونیستی از کشته شدن یک نظامی این رژیم و زخمی شدن ۳ نفر دیگر در پی انفجار در مسیر یک گشتی نظامی صهیونیست در منطقه مجدل شمس واقع در تپه های جولان خبر داده بودند.

شایان ذکر است رژیم صهیونیستی پیش از این اعلام کرده بود که قصد دارد از روز یکشنبه مانورهای نظامی فشرده ای را در بلندی های جولان اشغالی آغاز کند.