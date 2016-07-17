عملکرد مدیران اجرایی خوزستان در کارگروه ها باید ارزیابی شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله خبیر ظهر امروز یکشنبه در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر خوزستان در سالن جلسات استانداری اظهار کرد: سال گذشته جلسه این شورا را با حضور وزیر کشور برگزار کردیم و وی طرحی را تحت عنوان استان پاک مطرح و تأکید کرد که ظرف چند ماه طرح آماده شود. در نهایت با مشارکت همه دستگاه های اجرایی استان طرح را مهیا کردیم.

وی افزود: مقرر شد تا به تدریج برنامه های تعیین شده در طرح را در استان خوزستان اجرا کنیم تا بلکه این استان به عنوان یکی از استان پاک در سطح ملی مطرح شود.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان تصریح کرد: باید حساسیت های مدیران دستگاه های اجرایی نسبت به آسیب های اجتماعی به ویژه اعتیاد بسیار بالا باشد.

خبیر تأکید کرد: هرچه جامعه سالم تر و با میزان آسیب های اجتماعی کمتری باشد قطعا قدرت اجرایی و تصمیم گیری برای مدیران افزایش و در نتیجه خدمات بهتری هم به مردم ارائه می شود. در این صورت حتی میزان مشارکت مردم هم بالا می رود.

وی ادامه داد: هر دستگاهی باید به فراخور وظایف تعریف شده و تخصصی خود کاری را در این شورا انجام دهد که منجر به کاهش آسیب های اجتماعی و اعتیاد در جامعه شود.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان بیان کرد:‌ فعالیت در زمینه مبارزه با مواد مخدر همکاری تمامی دستگاه های اجرایی را می طلبد و کسی نمی تواند خودش را از این موضوع مبرا کند.

خبیر با اشاره به اینکه ایجاد حساسیت در دستگاه های اجرایی خیلی مهم است، عنوان کرد: همه دستگاه ها باید این حساسیت های لازم را داشته باشند، به عنوان نمونه بحث آسیب های اجتماعی به ویژه اعتیاد باید برای شهرداری اهمیت داشته باشد و آنها را در کانون توجه خود قرار دهد.

وی یادآور شد: جامعه عمده در معرض خطر اعتیاد در آموزش و پرورش است و دانش آموزان از مقطع راهنمایی به بعد در معرض این مسئله هستند. بنابراین آموزش و پرورش نیز باید نسبت به فعالیت های خود در این زمینه حساسیت لازم را داشته باشد.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان گفت: کارگروه های زیادی در بخش های عمرانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان تشکیل می شود ولی ارزیابی خاصی از عملکرد و فعالیت های انجام شده توسط مدیران آنها نداریم. باید ارزیابی اثربخشی فعالیت این مدیران را داشته باشیم.

خبیر در پایان، با اشاره به اینکه هر چقدر ورزش را گسترش دهیم در کاهش آسیب های اجتماعی مؤثر خواهد بود، تصریح کرد: نسبت به توجه کردن در زمینه توسعه سرگرمی ها غافل شدیم و باید این سرگرمی ها را در کشور نهادینه کنیم.