پیگیری برای بازگشایی مرز خسروی و رفع مشکل هتلداران قصرشیرین

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر امروز یکشنبه از مرز خسروی و هتلهای اقامتی در شهرستان قصرشیرین بازدید به عمل آورد.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در ادامه در نشست شورای اداری شهرستان قصرشیرین شرکت کرد.
وی در این جلسه اظهار داشت: اگر تاریخ دو قرن پیش ایران را مشاهده کنیم میبینیم که تمام جنگها با شکست و سرافکندگی همرا بوده اما در ۸ سال دفاع مقدس ایران اسلامی با اقتدار تمام در مقابل زورگویان ایستاد و این ایستادگی سبب اقتدار ما در عرصههای سیاسی و دیپلماتیک شده است.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور با ادامه توضیحات افزود: وقتی آقای ظریف در مذاکرات میگوید هیچ وقت یک ایرانی را تهدید نکنید به پشتوانه همین رزمندگان ما در هشت سال دفاع مقدس و ملت غیور ایران است.
وی با بیان اینکه دولت به دنبال رفع مشکلات است، اظهار کرد: ما یک دوره تحریمهای شدید را سپری کردیم و به لطف خدا آینده ای روشن را پیش رو خواهیم داشت.
معاون رئیس جمهور همچنین بیان کرد: معمولا ۲ یا ۳ ماه پیش از سفرهای استانی، جلساتی برای پیگیری و بررسی مشکات استانها برگزار می شود و در تمام این جلسات تاکید رئیس جمهور بر این است همه پروژهها ظرف کمتر از۲ سال به اجرا در آید.
وی با بیان اینکه ۷ منطقه آزاد مصوب و ۷ منطقه آزاد پیشنهادی در کشور داریم، افزود: در ابتدا قرار بر این شد تا منطقه آزادی در این دولت ارائه و تصویب نشود اما رئیس جمهور قول بررسی و پیگیری منطقه آزاد تجاری قصرشیرین را داده و قصرشیرین اولین کاندیدای مطرح و مهم کشوری برای منطقه آزاد تجاری است.
سلطانی فر پروژه ریلی و تکمیل راه آهن را از مهمترین پروژههای تعیین شده در مسیر رشد و توسعه استان عنوان کرد و گفت: پروژههای توسعهای فراوانی در ابعاد مختلف دیگری نیز مطرح شده است.
وی گردشگری را از مهمترین محورها و پتانسیلهای استان کرمانشاه دانست و گفت: وجود بناهای تاریخی و فرهنگی و محور بودن در مسیر عتبات و عالیات نشان از اهمیت گردشگری در این استان دارد.
سلطانی فر با بیان اینکه ۹۹۸ میلیارد تومان اعتبار در قالب ۴۵ پروژه در استان به تصویب خواهد رسید، اظهار کرد: از طریق مبادی ذیربط پیگیر بازگشایی مرز خسروی هستیم و امیدواریم بزودی شاهد بازگشایی آن باشیم.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور همچنین از پیگیری برای رفع مشکلات هتلداران قصرشیرین خبر داد.
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