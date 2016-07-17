آغاز به کار شبکه ملی اطلاعات/ پهنای باند با هزینه کم عرضه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی امروز یکشنبه در مراسم افتتاح طرح های مخابراتی در استان کرمانشاه، اظهار داشت: مردم استان کرمانشاه در همه عرصه‌ها یاری‌گر نظام بودند و خداوند توفیق داده تا امروز در خدمت مردم این استان باشیم.

وی بیان کرد: در اولین سفری که به استان کرمانشاه صورت گرفت انتقاداتی نسبت به وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی مطرح شد و همه مسئولان استان ادعا داشتند که نیروهای خوب و متخصصی در کرمانشاه هستند و با این ظرفیت اجازه داده شود تا به عنوان استان پایلوت مجازی انتخاب شود و این مهم نیازمند فراهم شدن زیر ساخت‌های لازم بود.

واعظی همچنین بیان کرد: باتوجه به موقعیت مرزی، خاص و استراتژیک استان کرمانشاه، امروز به حول و قوه الهی و تلاش همکاران ما در مجموعه ارتباط استان برنامه‌هایی را را در تدوین کردیم و بودجه خوبی برای بحث استان پایلوت مجازی مقرر شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام اینکه زیر ساخت‌های استان کرمانشاه در حوزه تلفن ثابت و همراه وضعیت مطلوبی دارد، تصریح کرد: اکنون باید دیدگاه مسئولان استان فراتر برود و Ict باید به رفع نیازمندی‌های مردم کمک کند.

وی با تاکید بر لزوم استفاده بهینه از امکانات استان کرمانشاه گفت: باید به نکته توجه داشته باشیم که شرایط درآمدی در حال تغییر و منحنی voic پایین می‌آید و data بالا می رود لذا باید برنامه ریزی کنیم که مردم از دیتا به گونه‌ای استفاده کنند که زندگیشان آسان شود و خدماتشان افزایش یابد.

بدون توجه به ict نمی‌توان به بخش خدمات ورود پیدا کرد

واعظی با بیان اینکه خدمات دیتا در تمام کشورها در راس برنامه ریزی‌ها قرار دارد، افزود: این مهم مزایای زیادی دارد و با توجه به بیکاری استان و وجود تعداد بالای فارغ‌التحصیلان ظرفیت مجموعه امکان ایجاد شغل برای جوانان فارغ التحصیل کرمانشاه را دارد.

وی ضمن تاکید بر اینکه امر سرمایه گذاری در صنعت به دلیل داشتن هزینه‌های بالا باید برای رفع نیاز مردم انجام شود، بیان کرد: باید به بحث صادرات نیز داشته باشیم و همچنین معطوف به حوزه خدمات باشیم اما باید توجه داشت که بدون توجه به ict نمی‌توان به بخش خدمات ورود پیدا کرد.

توجه به ظرفیت‌های شغلی در حوزه فناوری ارتباطات

واعظی خواستار توجه مسئولان حوزه ارتباطات استان کرمانشاه برای بررسی ظرفیت‌های شغلی در این حوزه شد و گفت: عدم تناسب تحصیلات با مهارت‌های مورد نیاز یکی از مشکلات اشتغال است و باید دست به دست هم دهیم و مهارت‌ها را بالا ببریم و پیشنهاد می‌شود از مرکز تامین نیروی متخصص برای این منظور استفاده شود.

وی اظهار کرد: امروز کشورهایی موفق هستند که از تبلیغات و it برای کسب و کارشان استفاده می‌کنند و لذا می‌توان برنامه ریزی هایی انجام داد تا it وارد بخش خدمات سنتی شود.

واعظی استفاده از فضای مجازی برای ارتقا خدمات گردشگری را ظرفیتی مهم برای ایجاد اشتغال دانست و گفت: مسئولان، یک بخش که می‌تواند تحول جدی در اشتغال کرمانشاه ایجاد کند را شناسایی و فارغ‌التحصیلان را در آن بخش بکار گیرند.

وی نوشتن اپلیکیشن‌های مختلف را یکی از نیازهای امروز کشور دانست و اظهار کرد: هم اکنون ۷۰ تا ۱۰۰ هزار اپلیکشین بومی در کشور نوشته شده و برای نویسندگان هم درآمدزایی می‌شود.

شروع به کار شبکه ملی ارتباطات

واعظی کار در حوزه اپلیکیشن‌ و بازی‌های رایانه‌ای را از عرصه‌های جدید برای درآمدزایی و اشتغال در کشور دانست و افزود: تولید محتوا نیز از دیگر راهبردها است و ورود به این عرصه در واقع مساوی با ثروت است.

وی ادامه داد: امروز زیرساخت‌های استان کرمانشاه خیلی خوب شده و پهنای باند ۱۱ برابر و شبکه انتقال شما سه برابر و تعداد مشترکین اینترنت ۸ برابر شده است و در روستاها نیز از اینترنت استفاده می‌کنند که خود این مسئله تحول آفرین است و باید از این فضا استفاده کرد.

واعظی با اشاره به برنامه‌های در دست اقدام در وزارت ارتباطات گفت: قصد داریم تحت عنوان شبکه ملی اطلاعات، پهنای باند با هزینه پایین به مردم عرضه شود و پهنای باند داخلی با قیمت ارزانتر از بین الملل عرضه شود تا مردم به استفاده از محتوای داخلی ترغیب شوند.

این مسئول با ادامه توضیحات گفت: طبیعی است وقتی مردم بدانند که می‌توان با قیمت ارزان از محتواهای خوب استفاده کنند نسبت به تهیه محتواهای داخلی مشتاق‌تر می‌‎شوند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین اظهار کرد: شبکه ملی اطلاعات در حال استارت خوردن است و سه مرکز آن چند روز پیش در مشهد افتتاح شد.