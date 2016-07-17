اردوگاه راهیان نور مازندران در هفت تپه احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محمد موقر عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: مراحل قانونی واگذاری زمین منطقه هفت‌تپه پس از پیگیری‌های متعدد مسئولین مازندران از جمله سپاه کربلا انجام شد و منابع طبیعی خوزستان با ارائه مدارک قانونی لازم این قطعه را برای ایجاد اردوگاه و احداث یادمان رزمندگان مازندرانی به سپاه کربلا انتقال داد.

موقر افزود: موفقیت واگذاری اراضی هفت‌تپه ثمره پیگیری‌ها و تلاش‌های شهید مدافع حرم محمد بلباسی است که ان‌شاءالله روحشان با سیدالشهدا هم‌نشین شود.

این مسئول یادآور شد: مطالعات احداث سازه‌های اردوگاهی در این منطقه آغاز شد و امیدواریم در آینده‌ای نزدیک شاهد شروع عملیات اجرایی و ساخت‌وساز اردوگاه راهیان نور برای اسکان یک‌شب زائران سرزمین نور در خوزستان شویم.

سرهنگ موقر گفت: پس از اتمام مراحل قانونی واگذاری این زمین از سوی منابع طبیعی خوزستان، سردار بابایی فرمانده سپاه کربلا و مسئولین با حضور در منطقه، این اراضی را مورد بازدید قراردادند