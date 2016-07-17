  1. استانها
  2. مازندران
۲۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۸:۱۲

مسئول گردشگری سپاه کربلای مازندران:

اردوگاه راهیان نور مازندران در هفت تپه احداث می شود

اردوگاه راهیان نور مازندران در هفت تپه احداث می شود

ساری - مسئول گردشگری و اردویی سپاه کربلا مازندران گفت: با پیگیری سپاه کربلا و مسئولان مازندران ۱۵ هکتار از اراضی منطقه هفت‌تپه در خوزستان برای ایجاد اردوگاه راهیان نور واگذار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محمد موقر عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: مراحل قانونی واگذاری زمین منطقه هفت‌تپه پس از پیگیری‌های متعدد مسئولین مازندران از جمله سپاه کربلا انجام شد و منابع طبیعی خوزستان با ارائه مدارک قانونی لازم این قطعه  را برای ایجاد اردوگاه و احداث یادمان رزمندگان مازندرانی به سپاه کربلا انتقال داد.

موقر افزود: موفقیت واگذاری اراضی هفت‌تپه ثمره پیگیری‌ها و تلاش‌های شهید مدافع حرم محمد بلباسی است که ان‌شاءالله روحشان با سیدالشهدا هم‌نشین شود.

این مسئول یادآور شد: مطالعات احداث سازه‌های اردوگاهی در این منطقه آغاز شد و امیدواریم در آینده‌ای نزدیک شاهد شروع عملیات اجرایی و ساخت‌وساز اردوگاه راهیان نور برای اسکان یک‌شب زائران سرزمین نور در خوزستان شویم.

سرهنگ موقر گفت: پس از اتمام مراحل قانونی واگذاری این زمین از سوی منابع طبیعی خوزستان، سردار بابایی فرمانده سپاه کربلا و مسئولین با حضور در منطقه، این اراضی را مورد بازدید  قراردادند

کد مطلب 3716216

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها