به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر یک شنبه در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به اینکه ظرفیت تولید واحدهای صنعتی چهارمحال و بختیاری افزایش یابد، اظهار داشت: باید با تلاش و کوشش و حل مشکلات سد راه تولید، ظرفیت واحد های صنعتی استان چهارمحال و بختیاری را افزایش داد.

وی افزود: نباید ظرفیت واحدهای تولیدی استان کاهش پیدا کند، چرا با کاهش ظرفیت تولید، اشتغال واحدهای صنعتی نیز کاهش پیدا می کند.

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: رونق بازار نقش مهمی در توسعه و افزایش تولید واحدهای صنعتی استان چهارمحال و بختیاری دارد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه باید تلاش کرد سرمایه گذاری در این استان افزایش پیدا کند، ادامه داد: باید زمینه ورود سرمایه گذار به استان چهارمحال و بختیاری فراهم شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: هم اکنون استان چهارمحال و بختیاری با داشتن ظرفیت های بسیار یکی از استان های توانمند برای سرمایه گذاری در حوزه صنعت است.

وی بیان کرد: توسعه چهارمحال و بختیاری در سایه ورود بخش خصوصی و سرمایه گذاری در این استان رونق می گیرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به اینکه مشکلات شکر باید در استان حل شود، ادامه داد: توزیع شکر در این استان ساماندهی شود.