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۲۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۸:۳۷

انتصابات جدید در شهرداری تبریز صورت گرفت

انتصابات جدید در شهرداری تبریز صورت گرفت

با صدرو احکامی از سوی شهردار تبریز، انتصابات جدید در شهرداری تبریز صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، صادق نجفی با صدور احکام جداگانه، قائم‌مقام شهردار تبریز، معاون خدمات شهری و شهردار منطقه هشت تبریز را منصوب کرد.

بر این اساس، شهردار تبریز طی حکمی، محمدرضا قربانیان را به عنوان قائم‌مقام شهردار تبریز منصوب کرد.

 در حکم دیگری، علی مدبر  به عنوان معاون خدمات شهری و اجرایی شهردار تبریز منصوب شد.

همچنین نجفی در حکمی، محبوب تیزپاز را به عنوان شهردار منطقه تاریخی و فرهنگی هشت منصوب کرد. 

شهردار تبریز در احکام صادره بر لزوم بهره‌گیری از تجارب مدیریتی، برنامه‌های تخصصی و کارشناسی و همچنین استفاده از قابلیت‌های پویا و جوان تاکید کرده است.

کد مطلب 3716224

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