۱۲ دوربرگردان در راههای مازندران احداث شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر نوروزی عصر یکشنبه در بازدید از پروژه‌های راه ساری ضمن تأکید بر استفاده بهینه از امکانات وداشته های موجود در ادارات تابعه اظهار داشت: باید با توان مدیریتی بالا و تدبیر و درایت از تمامی ابزارها و تجهیزات موجود بهره جست و برای ایمن‌سازی و حفظ محورهای تحت پوشش تلاش شبانه‌روزی کنیم.

نوروزی اظهار داشت: از این با برنامه صورت گرفته اقدامات درخور توجهی در مقوله ایمن‌سازی محورهای استان در طی دو سال گذشته دست اجرا بوده که ازجمله آن‌ها اجرای عملیات روکش آسفالت در تمامی محورهای شریانی واصلی استان و همچنین نصب بیش از ۱۴۵ کیلومتر نیوجرسی اشاره کرد.

وی ادامه داد: با اجرای دو عملیات مذکور آمار تصادفات رخ‌به‌رخ در سطح جاده‌ها به‌شدت کاهش داشته که این مهم ما را درراه رسیدن به اهداف والای این مجموعه که همانا ارتقاء ایمنی و کم کردن آمار تصادفات است، دلگرم می‌کند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان حفظ و حراست از راه‌ها را از مهم‌ترین وظایف این اداره کل برشمرد و افزود: امروزه به‌منظور کاهش تعداد و شدت تصادفات و بالطبع کاهش خسارت‌های وارده، طرح حذف نقاط پرحادثه به‌عنوان بخشی از سیستم مدیریت ایمنی اجرا می‌شود، ازاین‌رو در طی دو سال اخیر بیش از ۱۶۰ نقطه از نقاط پرحادثه استان، آشکارسازی و ایمن‌سازی شده است.

نوروزی تصریح کرد: پاک‌سازی و زیباسازی سراسری حریم راههای تحت پوشش به‌طور مدون و مستمر، نصب انواع تابلوهای اخباری، اطلاعاتی و انتظامی (بیش از ۱۰۰ هزار عدد)، بهبود وضعیت حفاظ‌ها و نگهداری روشنایی محورها (بیش از ۳۰۰ کیلومتر)، اجرای خط‌کشی (هفت هزار و ۷۰۰ کیلومتر)، احداث دوربرگردان (بیش از ۱۲ مورد) و ... ازجمله اقدامات ایمن‌سازی بوده که در دو سال اخیر به اجرا درآمدهاست

گفتنی است مازندران ۱۰ هزار و ۳۱۰ کیلومتر راه ارتباطی دارد.