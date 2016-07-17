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۲۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۸:۳۳

چند ماه پس از برگزاری مجمع؛

گودرزی حکم تاج را صادر کرد/ انتظار پنجگانه وزیر از رئیس فوتبال

گودرزی حکم تاج را صادر کرد/ انتظار پنجگانه وزیر از رئیس فوتبال

وزیر ورزش و جوانان طی حکمی ریاست چهار ساله مهدی تاج بر فدراسیون فوتبال را تایید و انتظارات از وی را مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، در حکم دکتر محمود گودرزی به تاج آمده است:

به استناد رأی مجمع عمومی تاریخ 18 اردیبهشت ماه 95 فدراسیون فوتبال به موجب این حکم به مدت چهارسال به عنوان « رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران» منصوب می شوید.

انتظار دارم با بهره گیری از نظرات کارشناسان و متخصصان نسبت به اجرای امور ذیل اهتمام جدی معمول دارید:

1- استقرار نظام برنامه محور مبتنی بر اصول علمی و دستاوردهای تجربه شده
2- توجه به هیات های استانی و رفع مشکلات و موانع فعالیت آن ها
3- همکاری با نهادهای مرتبط به منظور توسعه رشته
4- ایجاد نظام مشارکت بخش خصوصی و غیر دولتی از طریق تقویت و توسعه باشگاه ها
5- سایر امور محوله وفق قوانین و مقررات موجود

امید است با اتکال به نیروی لایزال الهی و بهره گیری از کلیه امکانات و استعدادهای موجود، در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و اعتلای ورزش کشور موفق و موید باشید.

کد مطلب 3716234
رضا خسروي

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