تیم والیبال نشسته ایران قهرمان تورنمنت بین المللی آلمان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کمیته ملی پارالمپیک، دیدار تیم های ملی والیبال نشسته ایران و آلمان در چارچوب روز پایانی تورنمنت بین المللی آلمان امروز یکشنبه در لورکوزن برگزار شد که طی آن شاگردان هادی رضایی در تیم ایران موفق شدند حریف خود را با نتیجه ٣ بر صفر شکست دهند.

٢٥ بر ٢٢، ٢٦ بر ٢٤ و ٢٥ بر ١٨ نتایجی بود که در سه گیم این دیدار به دست آمد.

تیم ملی والیبال نشسته ایران در حالی در این دیدار صاحب برتری شد که روز گذشته و در روز نخست تورنمنت بین المللی آلمان نیز صاحب سه برد شده بود. این تیم روز گذشته طی دو دیدار مقابل آلمان و چین صاحب برتری ۳ بر صفر شد و در یک دیدار هم آلمان را ۳ بریک شکست داد.



بدین ترتیب تیم ملی والیبال نشسته ایران با مجموع چهار برد و به عنوان تنها تیم بدون باخت تورنمنت بین المللی آلمان، جام قهرمانی این تورنمنت را از آن خود کرد.

همچنین از سوی برگزارکنندگان تورنمنت بین المللی آلمان، مهدی بابادی به عنوان بهترین بازیکن معرفی شد.

بر پایه این گزارش، تیم ملی والیبال نشسته ایران هفته گذشته و در قالب دو دیدار تدارکاتی که در گوتنبرگ برگزار شد نیز تیم ملی آلمان را شکست داده بود. بنابراین برد امروز مقابل آلمان، چهارمین پیروزی متوالی ملی پوشان والیبال نشسته کشورمان برابر این تیم طی یک هفته گذشته بود.

تیم ملی والیبال نشسته که برای حضور در بازی های پارالمپیک ریو آماده می شود، به دنبال اتمام دیدارهای خود در تورنمنت بین المللی آلمان، راهی هلند می شود تا طی دو دیدار در آمستردام به مصاف تیم ملی این کشور برود.