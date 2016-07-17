به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان نظاممهندسی ساختمان استان گلستان، دو کاندیدای گلستانی انتخابات شورای مرکزی ساختمان نظاممهندسی ساختمان کشور در جمع منتخبان اولیه قرار گرفتند.
اجلاس سالیانه هیئت عمومی این سازمان با حضور اعضای هیئتمدیره نظاممهندسی ساختمان استانها در جزیره کیش و با محوریت انتخابات شورای مرکزی برگزار شد و شهرام کوسه غراوی در رشته عمران و ابراهیم کریمی در رشته شهرسازی در جمع ۶۴ منتخب اولیه قرار گرفتند.
بر اساس قانون از بین این ۶۴ منتخب، وزیر راه و شهرسازی پس از بررسیهای لازم ۳۲ نفر را برای عضویت در شورای مرکزی سازمان نظاممهندسی ساختمان کشور انتخاب میکند.
شهرام کوسه غراوی نماینده مردم کلاله، مراوهتپه، مینودشت و گالیکش و عضو کمسیون عمران مجلس شورای اسلامی و ابراهیم کریمی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری گلستان و مدیر منتخب کشوری است.
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