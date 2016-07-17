اصلاح نگرش به کسب و کار مهمترین قدم در حوزه کارآفرینی است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید محمدپور عصر یکشنبه در کارگاه آموزشی اشتغال کارآفرینی و توانمندی اقتصادی در راستای طرح توانافزایی بانوان سرپرست و بد سرپرست خانوار در عباسآباد، ضمن تحلیل شرایط حاکم بر وضعیت اشتغال کشور به نقش کارآفرینی و نوع نگرش حاکم بر کسبوکار در این حوزه اشاره کرد و افزود. چهارپایه اساسی شغل را دانش. بینش. مهارت و تجربه تشکیل میدهند که باید برای ورود به حوزه شغلی به این موارد توجه کرد.
وی ضمن معرفی کارآفرینان اصل اساسی در حوزه کارآفرینی را نوع تفکر و توجه به سبک زندگی کارآفرینانه دانست و افزود: کارآفرینی خلق چیزی از هیچ است و مشخصه اصلی کارآفرینان بهرهبرداری از فرصتها و استفاده از خلاقیت در کسبوکار است.
محمدپور ضمن اشاره به برخی از کارآفرینان شیوههای عملکردی آنان را برشمرد و به قوانین مهم کسبوکار نظیر مدیریت و برنامهریزی، اصول راهاندازی و تأمین منابع مالی، تبیین مفهوم بازار، مشتری و مشتری مداری، رشد منطقی و... اشاره کرد.
وی بر ضرورت فراگیری دانش و مهارت کسبوکار قبل از انجام آن تأکید و اشاره کرد: از مهمترین اقدامات در این حوزه شاگردی در کسبوکار، فراگیری تجربه از دیگران، دیدن بازارهای مشابه، مشاوره از افراد خبره، و تحلیل بازار است.
این دوره با مسئولیت دفتر امور خانواده و بانوان فرمانداری و همکاری ادارات بهزیستی و کمیته امداد برگزار شد و در این دوره آموزشی ۱۳۰ نفر از بانوان سرپرست خانوار حضور داشتند. همچنین با هماهنگی دفتر امور بانوان فرمانداری با مرکز آموزش فنی و حرفهای شهرستان تنکابن قرار شد به شرکتکنندگان گواهینامه مهارت کارآفرینی و اشتغال اعطاء شود.
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