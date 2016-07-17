کمبود امکانات سخت افزاری مانعی برای توسعه ورزش اسکواش شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هیات اسکواش آذربایجان شرقی، محمدحسین حسن زاده در جلسه مشترک با معاون بانوان سازمان ورزش و جوانان آذربایجان شرقی با بیان این مطلب اظهار داشت: هدفگذاری اصلی و اساسی برای تحقق این موضوع، آماده سازی زیرساخت ها برای رشد و شکوفایی استعدادها در زمینه ورزش اسکواش است.

حسن زاده افزود: کمبود امکانات سخت افزاری، کمبود کادر فنی و شناخت کم جامعه از اسکواش بزرگترین مشکلات پیش رو برای توسعه و گرایش به سمت این ورزش است.

وی ادامه داد: به همین جهت در صدد ایجاد امکانات و شرایطی برای جذب عموم مردم استان به سمت این ورزش هستیم که در این بین اقدامات قابل توجهی نیز انجام یافته است.

رئیس هیات اسکواش آذربایجان شرقی با اشاره به برخی از این اقدامات، گفت: ایجاد اولین زمین بازی روباز اسکواش در تبریز گامی در جهت فرهنگسازی این ورزش خواهد بود.

وی افزود: طبق مصوبه شورای محترم شهرتبریز و با پیش بینی در بودجه منطقه دو شهرداری امسال شاهد آغاز ساخت سالن سه کورته استاندارد خواهیم بود.

حسن زاده در ادامه صحبت های خود ضمن تشکر از حمایت های معنوی معاونت بانوان سازمان ورزش و جوانان آذربایجان شرقی، به آمادگی این هیات برای توسعه ورزش اسکواش خبر داد.

بانوان اسکواش آذربایجان شرقی مستعد قهرمانی هستند

در این جلسه همچنین لیلا جاویدان معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی نیز از امادگی تربیت بدنی استان درخصوص استعداد یابی و پرورش قهرمان ملی در حوزه ورزش اسکواش خبر داد.

جاویدان وضعیت موجود و برنامه ریزی های انجام یافته برای توسعه ورزش اسکواش را مثبت ارزیابی کرده و گفت: مشکلات و راهکارهای موجود جهت کمک به پیشرفت ورزش اسکواش با دقت باید بررسی گردد.

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی ادامه داد: با شناختی که از ورزش اسکواش و استعدادهای بانوان در این خصوص دارم مطمئنم با برنامه ریزی دقیق شاهد درخشش ورزشکاران استان در مسابقات کشوری خواهیم بود.