۱۰ هکتار از جنگل های بافت در آتش سوخت

حمزه جواران در گفتگو با مهر اظهارداشت: متاسفانه بر اثر بی احتیاطی و گسترش آتش در روستای صالح آباد در ۳۰۰ کیلومتری شهر بافت چندین هکتار از جنگلهای بکر منطقه از بین رفت.

وی افزود: در این آتش سوزی گونه های مختلفی از جمله بادام کوهی، ارژن، درختچه های جنگلی و بوته زارهای مرتعی از بین رفته است.

جواران زمان آغاز تا اطفا حریق را ۱۳ ساعت اعلام کرد و افزود: در نهایت آتش با حضور امدادگران، یگان حفاظت محیط زیست و مردم خاموش شد.

وی صعب العبور بودن منطقه را یکی از مهمترین دلایل طولانی شدن عملیات اطفا اعلام کرد.

فرماندار بافت گفت: از مردم و گردشگران می خواهیم با توجه به خشکسالی هوا و گرمای بالای هوا در این ایام از سال از روشن کردن آتش در طبیعت جدا خودداری کنند.