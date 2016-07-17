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۲۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۹:۰۳

فرماندار بافت:

۱۰ هکتار از جنگل های بافت در آتش سوخت

۱۰ هکتار از جنگل های بافت در آتش سوخت

کرمان – فرماندار بافت گفت: بر اثر بروز حریق ۱۰ هکتار از جنگلهای شهرستان بافت در آتش خاکستر شد.

حمزه جواران در گفتگو با مهر اظهارداشت: متاسفانه بر اثر بی احتیاطی و گسترش آتش در روستای صالح آباد در ۳۰۰ کیلومتری شهر بافت چندین هکتار از جنگلهای بکر منطقه از بین رفت.

وی افزود: در این آتش سوزی گونه های مختلفی از جمله بادام کوهی، ارژن، درختچه های جنگلی و بوته زارهای مرتعی از بین رفته است.

جواران زمان آغاز تا اطفا حریق را ۱۳ ساعت اعلام کرد و افزود: در نهایت آتش با حضور امدادگران، یگان حفاظت محیط زیست و مردم خاموش شد.

وی صعب العبور بودن منطقه را یکی از مهمترین دلایل طولانی شدن عملیات اطفا اعلام کرد.

فرماندار بافت گفت: از مردم و گردشگران می خواهیم با توجه به خشکسالی هوا و گرمای بالای هوا در این ایام از سال از روشن کردن آتش در طبیعت جدا خودداری کنند.

کد مطلب 3716249

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