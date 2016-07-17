بهشهر قابلیت جذب گردشگران خارجی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز کشاورز عصر یکشنبه در حاشیه بازدید از جاذبههای گردشگری بهشهر از این شهرستان بهعنوان شهر تاریخی و میراثی نام برد که باید از پتانسیل های مختلف این شهر بهرهبرداری مناسب انجام شود.
وی با اشاره به وجود اماکن تاریخی و میراثی همچون عباسآباد، چشمه عمارت، ساختمان چهلستون (ساختمان شهرداری)، وجود چشمهسارهای مختلف و...افزود: قابلیتهای فراوان این شهرستان میتواند آن را به مقصد مهم گردشگری تبدیل کند که باید با برنامهریزی در این خصوص وارد شد.
کشاورز همچنین جاذبههای مختلف این شهرستان را دلیلی بر جلب و جذب گردشگران داخلی و خارجی دانست و یادآور شد: در طول نوروز و تابستان این شهرستان میزبان گردشگران فراوانی است که بیانگر ظرفیت موجود آن برای گردشگری است.
حمید عمرانی رکاوندی، سرپرست جدید اداره میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری بهشهر نیز در سخنانی بر استفاده مناسب از تمام ظرفیتها و پتانسیل های شهرستان برای رونق گردشگری در این شهرستان تأکید کرد.
وی گفت: اکنون بخشی از توسعه و اقتصاد استان درگرو صنعت توریسم و گردشگری است که با توجه به وجود آثار تاریخی در شهرستان بهشهر و ظرفیتهای مختلف تاریخی، طبیعی و گردشگری در شهرستان بهشهر باید برای توسعه گردشگری این شهرستان گام برداشت.
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