خروجی جلسات شورای موادمخدر خوزستان ساماندهی شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا صدیقی راد ظهر امروز یکشنبه در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر خوزستان در سالن جلسات استانداری اظهار کرد: بانوان یک درصد از مراجعان معتاد به بهزیستی استان هستند، کارهای این اداره کل خاص جنسیت مشخصی نیست و به کل جامعه خدمات رسانی می کند.

وی با اشاره به اینکه در گذشته ۳۶۰ کمپ غیرمجاز در خوزستان وجود داشت، گفت: هم اکنون ۷۶ مرکز متادون درمانی و ۱۸۸ مرکز درمانی در زمینه اعتیاد داریم.

مدیرکل بهزیستی خوزستان بیان کرد: پیشنهاد می کنیم تا خروجی جلسات شورا را ساماندهی کنیم تا بتوانیم از آنها نهایت بهره مندی را داشته باشیم. همچنین در زمینه اعتیاد و آسیب های اجتماعی باید بازدید از مراکز را هدف دارتر کنیم.

صدیقی راد خبر داد: تاکنون ۲۴ هزار نفر به منظور ترک اعتیاد به مراکز مراجعه داشته اند و این در حالی است که دوره ترک اعتیاد ۲۱ روزه هست. همچنین تاکنون به ۱۹۸ نفر از معتادان بهبود یافته وام پرداخت کرده ایم.

وی در پایان عنوان کرد: ۵۷۴ نفر از معتادان بهبود یافته را با همکاری اداره کل فنی و حرفه ای خوزستان آموزش داده ایم.