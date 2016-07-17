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۲۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۸:۵۵

حجت الاسلام حاجی زاده:

خیران برای تجهیز واحدهای آموزشی اهر همت کنند

خیران برای تجهیز واحدهای آموزشی اهر همت کنند

اهر- امام جمعه اهر بر لزوم همت خیران این شهرستان برای تجهیز مدارس تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد حاجی زاده عصر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان اظهار داشت: فضاهای مجازی ایمان و غیرت جوانان ما را نشانه گفته اند و در این میان دانش آموزان در معرض بیشترین تهدید قرار دارند.

وی ادامه داد: لازم است در جهت آگاه سازی خانواده ها و به خصوص جوانان از اثرات سوء استفاده از این فضاها برنامه ریزی شود.

حجت الاسلام جواد حاجی زاده، همچنین با تأکید به همکاری ادارات با آموزش و پرورش خواستار توجه خیران نسبت به تجهیز مدارس به امکانات مورد نیاز در کنار احداث واحدهای آموزشی شد.

امام جمعه اهر ادامه داد: از خیران شهرستان می خواهیم همانند همیشه در کنار دولت نسبت به ساخت مدارس و تجهیز آن ها اقدام کنند که ضرورت این کار در شهرستانی همچون اهر بسیار به چشم میخورد و با توجه به نزدیک بودن ماه شروع مدارس باید از هم اکنون تمیهداتی در این راستا اندیشیده شود.

کد مطلب 3716257

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