خیران برای تجهیز واحدهای آموزشی اهر همت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد حاجی زاده عصر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان اظهار داشت: فضاهای مجازی ایمان و غیرت جوانان ما را نشانه گفته اند و در این میان دانش آموزان در معرض بیشترین تهدید قرار دارند.

وی ادامه داد: لازم است در جهت آگاه سازی خانواده ها و به خصوص جوانان از اثرات سوء استفاده از این فضاها برنامه ریزی شود.

حجت الاسلام جواد حاجی زاده، همچنین با تأکید به همکاری ادارات با آموزش و پرورش خواستار توجه خیران نسبت به تجهیز مدارس به امکانات مورد نیاز در کنار احداث واحدهای آموزشی شد.

امام جمعه اهر ادامه داد: از خیران شهرستان می خواهیم همانند همیشه در کنار دولت نسبت به ساخت مدارس و تجهیز آن ها اقدام کنند که ضرورت این کار در شهرستانی همچون اهر بسیار به چشم میخورد و با توجه به نزدیک بودن ماه شروع مدارس باید از هم اکنون تمیهداتی در این راستا اندیشیده شود.