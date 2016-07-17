دهیاران عامل وحدت و مشارکت در بخش بسطام هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی استیری عصر یکشنبه در نشستی با دهیاران بخش بسطام به میزبانی بخشداری، ضمن بیان اینکه روستاهای بخش بسطام از ظرفیت بسیار بالایی در بخش های مختلف تولید، نیروی انسانی، کشاورزی و ... برخوردار هستند، که باید از آن ها استفاده شود، بیان داشت:دهیاری‌ها نقش مهمی در جلب مشارکت مردم و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در رسیدگی به مشکلات آنها و سهولت امور در سطوح محلی دارند.

وی با بیان این که دهیاری با جلب مشارکت مردم نقش موثری در کاهش هزینه‌های اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی روستا دارند، افزود: اصلی ترین نقش آن ها شناسایی ظرفیت‌های روستای خود با بهره‌گیری از اطلاعات بومی و همکاری با مردم است.

بخشدار بسطام با بیان اینکه نقش دهیاری ها در زمینه مدیریت روستا با محوریت تحقق اقتصاد مقاومتی بسیار مهم است، گفت: ایجاد منابع درآمدی پایدار برای مدیریت روستایی نقش قابل پیش‌بینی دهیاری‌ها در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی به شمار می رود.

استیری با بیان این که فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی در بین مردم روستا از دیگر نقش های دهیاری‌ها به شمار می رود، ابراز داشت: دهیاری ها باید برای آن برنامه ریزی کرده و طرح مشخصی داشته باشند.

وی افزود: برای تامین زندگی ایده آل و سالم در روستا باید مشکلات روستاها شناسایی و رفع شود که این مهم می تواند از طریق شناسایی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری روستا، بسترسازی برای معرفی محصولات و تولیدات در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی باشد.

بخشدار بسطام در پایان با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری که «اگر بخواهیم کشورمان بطور نسبی به خودکفائی و بی نیاز از دیگران برسد، باید در روستاها سرمایه گذاری کرد»، بیان داشت: باید همکاری و ایجاد بستر سرمایه گذاری هم راستا با شعار سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل انجام دهیم.