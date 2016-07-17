۸۰۰ مدرسه در کرمان نیاز به بازسازی دارد

محمد محسن بیگی در گفتگو با مهر اظهارداشت: در سال های اخیر اقدامات بسیار خوبی در راستای توسعه مدارس و بازسازی امکان آموزشی کرمان به خصوص در مناطق محروم شکل گرفته است و به خصوص در راستای حذف مدارس کپری به موفقیتهای چشمگیری دست یافته ایم که این روند باید ادامه یابد.

وی خواستار تامین اعتبار و اختصاص بودجه مورد نظر برای بازسازی مدارس استان کرمان شد و افزود: در این استان ۸۰۰ مدرسه تخریبی وجود دارد که نیاز به بازسازی دارند.

وی ادامه داد: سال گذشته در این راستا ۳۶ میلیارد تومان هزینه شد که باید این اعتبار برای رفع مشکل مدارس کرمان افزایش یابد.

بیگی گفت: هم اکنون در زمینه تامین نیروی انسانی نیز در استان کرمان با کمبود دو هزار و ۵۰۰ نفر نیروی انسانی در بخشهای مختلف مواجه هستیم که بخشی از این کمبود با نیروهای حق التدریس جبران می شود.

وی توسعه فضای فیزیکی و ارتقای کیفیت آموزش را از مهمترین اهداف آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت: باید در راستای پرورش و آموزش صحیح دانش آموزان که آینده سازان استان کرمان هستند برنامه ریزی لازم را انجام دهیم.