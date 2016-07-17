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۲۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۹:۱۷

نماینده مردم آبادان در مجلس خبرداد:

نامه نمایندگان آبادان به وزیر دفاع/حق کارکنان در جنگ مطالبه شد

نامه نمایندگان آبادان به وزیر دفاع/حق کارکنان در جنگ مطالبه شد

آبادان ـ نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی خواستار اجرای "سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان" در این شهرستان شد.

عامر کعبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نگارش نامه سه نماینده آبادان در مجلس به سردار دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اظهار کرد: نظر به تصویب نامه شماره ۵۰۶۳۹ تاریخ ۲۳ تیرماه ۹۴ هیئت وزیران در خصوص سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان، انتظار می رود به این اصل توجه ویژه تری صورت گیرد.

وی افزود: بخش عمده ای از نیروهای مردمی شهرستان آبادان شامل بسیجیان، جهادگران، صاحبان مشاغل آزاد، صنوف و بازاریان و همچنین و دانشجویان و دانش آموزان و افراد فاقد کار، داوطلبانه وارد جبهه شدند و این در حالی بود که تعدادی از کارکنان دولت در اجرای وظایف سازمانی خود در طول دوران دفاع مقدس در این شهر حضور داشتند. اما پس از پایان جنگ تحمیلی و پذیرش قطعنامه، این دسته از افراد، رزمنده محسوب نشده و از خدمات رسانی به ایثارگران محروم ماندند.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در عین حال پس از گذشت سال ها مطالبه به حق این مردم در نشست ها و جلسات متعدد منتج به آن سند راهبردی و هیئت وزیران شده که البته اجرایی هم نشده است.

کعبی گفت: اکنون با گذشت یک سال از صدور این ابلاغ هنوز بسیاری از کارکنان ادارات، شهروندان و نیروهای مدافع مردمی شهر نتوانسته اند از کمترین امتیاز که صرفا کسب خدمت وظیفه سربازی فرزندانشان است بهره مند شوند.

وی تاکید کرد: در همین راستا انتظار داریم تا ضمن پیگیری مفاد سند مذکور، نسبت به مطالبه به حق مردم اقدام عملی صورت پذیرد.

کد مطلب 3716265

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    نظرات

    • ساجدی ۲۲:۱۲ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۷
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      از نمایندگان عزیزمان بسیار سپاسگزاریم
    • اصغری ۱۴:۱۰ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۸
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      انشاالله در این ماه دستورالعمل احتساب سوابق کارکنان دولت در مناطق جنگی آبادان که زیر آتش مستقیم جنگ بودند اجرایی شود

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