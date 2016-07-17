نامه نمایندگان آبادان به وزیر دفاع/حق کارکنان در جنگ مطالبه شد

عامر کعبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نگارش نامه سه نماینده آبادان در مجلس به سردار دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اظهار کرد: نظر به تصویب نامه شماره ۵۰۶۳۹ تاریخ ۲۳ تیرماه ۹۴ هیئت وزیران در خصوص سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان، انتظار می رود به این اصل توجه ویژه تری صورت گیرد.

وی افزود: بخش عمده ای از نیروهای مردمی شهرستان آبادان شامل بسیجیان، جهادگران، صاحبان مشاغل آزاد، صنوف و بازاریان و همچنین و دانشجویان و دانش آموزان و افراد فاقد کار، داوطلبانه وارد جبهه شدند و این در حالی بود که تعدادی از کارکنان دولت در اجرای وظایف سازمانی خود در طول دوران دفاع مقدس در این شهر حضور داشتند. اما پس از پایان جنگ تحمیلی و پذیرش قطعنامه، این دسته از افراد، رزمنده محسوب نشده و از خدمات رسانی به ایثارگران محروم ماندند.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در عین حال پس از گذشت سال ها مطالبه به حق این مردم در نشست ها و جلسات متعدد منتج به آن سند راهبردی و هیئت وزیران شده که البته اجرایی هم نشده است.

کعبی گفت: اکنون با گذشت یک سال از صدور این ابلاغ هنوز بسیاری از کارکنان ادارات، شهروندان و نیروهای مدافع مردمی شهر نتوانسته اند از کمترین امتیاز که صرفا کسب خدمت وظیفه سربازی فرزندانشان است بهره مند شوند.

وی تاکید کرد: در همین راستا انتظار داریم تا ضمن پیگیری مفاد سند مذکور، نسبت به مطالبه به حق مردم اقدام عملی صورت پذیرد.