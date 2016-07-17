توجه به ظرفیت های گردشگری و توریسم راه نجات اقتصاد کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی یونسی امروز یکشنبه در نشست شورای اداری شهرستان پاوه، اظهار داشت: آنچه که مطالبه و خواست به حق مردم است در سفر هیئت دولت جمع آوری و مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

دستیار ویژه رئیس جمهور از پاوه به عنوان نامی شناخته شده برای همه ملت ایران یاد کرد و افزود: پاوه سرمایه‌ای عظیم و ارزشمند و پایگاهی معنوی و مرجعیتی برای ارزش‌های قومی و مذهبی است.

حجت‌الاسلام یونسی با بیان اینکه مسئولان مدیون جانفشانی و ایثار و مجاهدت مردم پاوه هستند، افزود: پاوه شهری خوش نام با ویژگی‌هایی خاص است و این برجستگی‌ها در دوران سازندگی نمود یافت.

این مسئول شهرستان پاوه را سرمایه‌ای معنوی و بزرگ و تاریخی برای غرب کشور دانست و بر حفظ این امتیاز تاکید کرد.

وی بر توجه به موقعیت خاص جغرافیایی شهرستان پاوه تاکید کرد و گفت: باغداری، دامداری، تجارت مرزی و توجه به ظرفیت گردشگری و توریسم از پتانسیل‌ها مهم برای سرمایه‌گذاری در شهرستان پاوه است.

دستیار ویژه رئیس جمهور توجه به توسعه کیفی را از مباحث حائز اهمیت در دنیای امروز دانست و گفت: توسعه کیفی بر توسعه کمی ارجحیت دارد.

حجت‌الاسلام یونسی در ادامه توضیحات اولویت‌دادن و توجه به فرهنگ توریسم و گردشگری را راه نجات اقتصاد کشور دانست و بیان کرد: تامین امنیت و امکان سرمایه‌گذاری دو مقوله‌ای است که می‌توان از طریق آن مشکلات را برطرف کرد.

دستیار ویژه رئیس جمهور فرهنگ غنی و اصیل مردم ایران اسلامی را از عوامل تعیین کننده امنیت نظام دانست و گفت: ملت ایران از جنگ و خونریزی و خشونت تنفر دارند.

وی به تلاش دشمنان نظام برای ایجاد تفرقه در میان مذاهب کشور اشاره کرد و گفت: امنیت پایدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برقرار است و این مهم به مذاق دشمنان خوش نیامده و در پی ایجاد تفرقه در کشور هستند اما به یاری خداوند و اتحاد و همبستگی ملت، دشمن نمی‌توانند به وحدت و امنیت منطقه ما ضربه‌ای بزند.