تقویت تعاملات بین ناجا و شهرداری قم در مسیر خدمت به مردم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، سید مرتضی سقاییان‌نژاد در جلسه تعامل و هم اندیشی مدیران شهرداری و فرماندهی نیروی انتظامی و تجلیل از عوامل نیروی انتظامی با اشاره به فرازی از دعای ابوحمزه ثمالی بیان کرد: حجاب‌های دنیوی باعث می‌شود که ما گرفتار وابستگی‌های دنیوی شویم و از فیوضات الهی که جاری است بهره لازم را نبریم.

وی با بیان اینکه فیض خداوند همیشه جاری است، گفت: امیدواریم که با همدلی بتوانیم از فرصت‌هایی که در اختیار داریم استفاده کنیم چرا که مدیریت یک فرصت و نعمت بوده و شکر آن این است که حداکثر خدمت را داشته باشیم.

شهردار قم با اشاره به هماهنگی‌های صورت گرفته در چند ماه اخیر بین ناجا و شهرداری بیان کرد: آرامش‌های نسبی ایجاد شده است و امیدواریم در پرتو این آرامش بتوانیم خدمات بهتری به مردم ارائه کنیم.

وی با اشاره به اینکه خدمت به مردم مورد توجه خداوند قرار می‌گیرد، اضافه کرد: امیدواریم که برکات این خدمت نصیب قم شود.

ارائه خدمات مطلوب‌تر به همشهریان با تعامل میان شهرداری و پلیس

سردار کاظم مجتبایی، فرمانده انتظامی استان قم نیز در این جلسه اظهار کرد: مسئولیت‌هایی که به ما واگذار می‌شود هم محل فرصت و هم محل ابتلاء و آزمایش انسان‌ها است.

وی با اشاره به اینکه با بهره‌برداری از فرصت خدمت می‌توانیم به مدارج عالی دست یابیم، افزود: باید از فرصتی که در اختیار می‌باشد با دقت، تعصب و تعهد در خدمت مردم باشیم.

فرمانده انتظامی استان قم گفت: پذیرش مسؤولیت زمانی ارزش مضاعف پیدا می‌کند که بتوانیم علاوه بر ماموریتی که به ما محول شده است زمینه خدمتگذاری برای دیگران را نیز فراهم کنیم.

وی با اشاره به تعامل دو نهاد مهم شهرداری و پلیس برای خدمت رسانی به مردم اضافه کرد: شهرداری و پلیس این شایستگی را پیدا کرده‌اند که در محیط بهتری به مردم خدمت رسانی کنند.

مجتبایی با بیان اینکه فعالیت‌های مشترک بین پلیس و ناجا افزایش یافته است گفت: تعامل بین شهرداری و ناجا نیز روزبه روز افزایش یافته است و وقتی که دیگران این تعامل را مشاهده می‌کنند خود به خود در کنار ما قرار گرفته و خودشان را موظف به کمک می‌بینند.

وی در خصوص اقدامات صورت گرفته برای ساماندهی سد معبر به خصوص وانت بارها گفت: گزارش ارائه شده در خصوص ساماندهی رینگ اول رضایت بخش بود و تلطیف فضا در مرکز شهر مشخص بوده و مردم نیز این اقدامات را متوجه می‌شوند.

فرمانده انتظامی استان قم بیان کرد: در خصوص مدیریت رینگ دوم ترافیک و پاکسازی آن از سدمعبرکنندگان و وانت‌ بارها آماده هرگونه همکاری هستیم.

برخورد با ۳۰۰ وانت‌بار دوره‌گرد در سطح شهر قم

سیدامیر سامع، معاون شهردار قم نیز در جلسه تعامل و هم اندیشی مدیران شهرداری قم و فرمانده نیروی انتظامی استان و تجلیل از عوامل نیروی انتظامی با بیان اینکه بر مبنای توانمندی‌ها و استفاده از فرصت‌ها توانسته‌ایم مشکلات را پشت سر بگذاریم، بیان کرد: در ایام نیمه شعبان در حد ظرفیت‌ها توانستیم به بهترین شکل خدمات را در حد مقدورات به زائران ارائه دهیم.

وی بیان کرد: اعتکاف، ماه مبارک رمضان، عید فطر و دیگر ایام پرکار را پشت سر گذاشتیم و انسجام در کار با تعامل میان شهرداری و نیروی انتظامی وضعیت را بهبود بخشید.

معاون خدمات شهری و امور اجتماعی شهرداری قم با بیان اینکه در صحنه اجرا برخی از مشکلات وجود داشت ولی با تعامل برطرف شد، بیان کرد: با پیگیری و تلاش شهرداری و ناجا در کنار هم در منطقه مرکزی شهر مشکل وانت بارها تا حدی برطرف شده است.

وی به مسئله سد معبر دستفروشان در میدان بزرگ امام خمینی اشاره کرد و گفت: در این زمینه نیز اقدامات خوبی صورت گرفته تا مشکلات برطرف شود.

سامع گفت: در خصوص برخورد با وانت بارهای متخلف پارکینگی را شهرداری در محدوده جمکران آماده کرده است و به مرور خودروهای متخلف، متوقف شده و با همکاری پلیس به پارکینگ جمکران منتقل شدند.

وی بیان کرد: در اقدام مستمر ۳۰۰ خودروی وانت‌بار متخلف به پارکینگ منتقل شده‌اند و از مالکان خودروها تعهدی گرفته می‌شود تا دیگر اقدام به سد معبر نکنند.

تعامل شهرداری و ناجا در جلوگیری از سد معبر وانت بارها

احمدرضا شفیعی، مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری قم نیز در این جلسه با اشاره به فعالیت کلانتری ویژه شهرداری، ارتقاء کیفی عوامل فعال در این حوزه را خواستار شد.

وی بیان کرد: جهت انجام مأموریت‌ها در سطح شهر مشکل وجود دارد و اگر بتوانیم کلانتری شهرداری را به سطح کیفی برسانیم در بسیاری از مأموریت‌ها به موفقیت لازم دست خواهیم یافت.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری قم با اشاره به تخریب یک واحد مسکونی غیرمجاز در منطقه جمکران گفت: با وضعیتی که در جمکران پیش آمده بود با حضور عوامل پلیس وضعیت ساماندهی شده و ماموریت به سرانجام رسید.

وی در خصوص استقرار وانت‌ بارها و برخورد صورت گرفته بیان کرد: در رینگ دوم شهر و نقاط ویژه و حساس استقرار وانت‌بارها سخت‌گیری بیشتری صورت می‌گیرد و همکاری خوبی هم بین ناجا و شهرداری قم صورت گرفته است.

در پایان این جلسه از رئیس کلانتری شهرداری، رئیس کلانتری ۱۲ میدان آستانه و سرهنگ دیانی تقدیر شد.