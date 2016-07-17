نبیل قاووق: آل سعود جبهه النصره را تجهیز می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، شیخ «نبیل قاوق» معاون رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان در سخنانی سیاست های رژیم سعودی را در منطقه مصیبتی برای امت اسلام دانست.

بر اساس این گزارش نبیل قاووق در سخنانی در این رابطه اظهار داشت: سیاست های سعودی ها در منطقه مصیبتی برای امت است. آنها به انفجارهای داخل عربستان اعتراض می کنند اما خودشان از انفجارها در داخل سوریه حمایت می کنند و آن را تشویق می کنند.

وی در ادامه سخنان خود در همین راستا افزود: سعودی ها بدین صورت به جهان اعلام می کنند که از تروریسم بهره می برند. زیرا عربستان برای به کارگیری جبهه النصره در سوریه که شاخه القاعده است، پافشاری دارد. بنابراین به آنها می گوییم که وقتی به سرنگونی حکومت ترکیه به زور سلاح و از طریق نظامی راضی نمی شوند، به سرنگونی حکومت سوریه نیز به زور سلاح راضی نشوند.

معاون رئیس شورای اجرایی حزب الله همچنین گفت: رژیم سعودی جبهه النصره را که دشمن لبنان است، تسلیح می کند. این در حالی است که جبهه النصره اراضی لبنان را در بقاع و دشت های رأس بعلبک و عرسال اشغال کرده است. همچنین عربستان سلاحی را که به ارتش لبنان تحویل نداد، در اختیار جبهه النصره در حلب قرار می دهد و این سیاست ها است که خطری حقیقی برای ثبات و وحدت ملی محسوب می شود.

وی در ادامه تصریح کرد: شهروندان لبنانی در حال درک کردن این نکته هستند که ثبات، کرامت و وحدت لبنان به سرنوشت درگیری ها در سوریه وابسته است و در صورت باقی ماندن تروریسم در سوریه، امکان برقراری ثبات در سوریه وجود ندارد.

نبیل قاووق در رابطه با نقش سعودی ها در جنگ ۲۰۰۶ رژیم صهیونیستی با حزب الله نیز بیان داشت: حزب الله نقش عربستان در طولانی کردن جنگ علیه لبنان در سال ۲۰۰۶ را فراموش نکرده است. در آن جنگ عربستان خواهان عدم توقف جنگ بود و به دنبال تخریب ضاحیه و اشغال بنت جبیل بود. ما هرگز فراموش نخواهیم کرد که سعودی ها بر روی شکست لبنان شرط بندی کرده و با اعلام دشمنی خود با مقاومت، خودشان را رسوا کردند.

وی در پایان تاکید کرد: رژیم سعودی و متحدانش مدعی شدند که تروریسمی به جز حزب الله در منطقه نیافته اند اما گذشت زمان دروغ سعودی ها را آشکار کرد. زیرا تروریسمی که عربستان، سوریه، عراق و حتی فرانسه را هدف قرار داد، تروریسم تکفیری است که منشأ آن رژیم سعوی است نه حزب الله.