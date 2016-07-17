توسعه صنعت گردشگری در کرمان با وجود ۵ اثر ثبت جهانی ضروری است

محمود وفایی در گفتگو با مهر اظهارداشت: ارگ بم، باغ شاهزاده ماهان، روستای صخره ای میمند، قناتهای جوپار،اکبرآباد و قاسم آباد و حالا کویر لوت از جمله آثار ثبت جهانی استان کرمان در فهرست آثار جهانی قرار دارد و پرونده چند اثر دیگر نیز در حال آماده سازی است.

وی وجود این تعداد بالای آثار ثبت جهانی را نشان دهنده اهمیت استان کرمان در زمینه آثار قابل توجه گردشگری در کشور دانست و افزود: هم اکنون تنها ۲۱ اثر در کشور ثبت جهانی هستند.

وفایی ادامه داد: خوشبختانه کرمان در سال گذشته و سال جاری مورد اقبال گردشگران بین المللی برای بازدید قرار گرفته است و بر این آمار طبق برنامه ریزی های صورت گرفته افزوده می شود.

وی عنوان کرد: پایگاه ثبت جهانی کویر لوت در استان کرمان قرار گرفته است و ۷۰ درصد از این اثر طبیعی و بخش قابل توجهی از قابلیتهای گردشگری کویر لوت در استان کرمان قرار دارد که شامل، نبکاها، کلوتهای زیبای کویر، ریگ یلان به عنوان بزرگترین تپه های شنی جهان، رودخانه شور، گندم بریان و گرمترین نقطه زمین و ... می باشند.

وفایی با اشاره به وجود کمپ کویری در این منطقه گفت: امکانات لازم برای رفاه حال گردشگران در این منطقه مهیا است و همچنین بحث بوم گردی نیز با توجه به قابلیتهای مردم محلی در دستور کار قرار گرفته و موجب احیای بسیاری از روستاها و مراکز جمعیتی و ایجاد درآمد برای مردم محلی شده است.