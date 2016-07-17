۱۵۲۰تن قیر دولتی در شاهرود دریافت شد/ روستاها خط مقدم تولید

به گزارش خبرنگار مهر، سعید رضا حسینی عصر یکشنبه در نشست دهیاران بخش بسطام به میزبانی بخشداری ضمن اشاره به انجام ۱۲۳هزار متر مربع آسفالت طی ماه های اخیر در سطح معابر روستایی شاهرود، بیان داشت: در بخش بسطام ۶۳هزار ۲۵ متر مربع معابر شش روستا با ۴۴۰ تن قیر، آسفالت شده است.

وی افزود: تا کنون۱۸۶هزار و ۴۶۲مترمربع معابر روستایی شهرستان آسفالت شده که انجام ۱۲۰هزار متر مربع در ماه های اخیر نشان دهنده عزم، ارده و همتی جهادی توسط مجموعه عوامل بنیاد مسکن، دهیاران، پیمانکاران و دستگاه های اجرایی ذی ربط است.

مدیر بنیاد مسکن شهرستان شاهرود با تاکید بر این که تنها با اعتبارات دولتی امور اجرایی روستاها عملی نمی شود، گفت: مشارکت مردم در توسعه بسیار مهم به حساب می آید چرا که امروز مشکلات تنها در بحث مالی نیست لذا این مشارکت می تواند در هر زمینه ای به توسعه منجر شود که این امر نیازمند فرهنگ سازی مناسب است.

حسینی با اشاره به اجرای طرح هادی در روستاها، بیان داشت: هم اکنون در روستاهای بالای ۲۰خانوار شاهرود که طرح فاقد طرح هادی بوده اند، این طرح اجرا شده و همچنین در روستاهای بالای ۱۰۰خانوار اجرای حداقل یک فاز طرح هادی در دستور کار بنیاد مسکن قرار داشته است.

وی همچنین درباره اعتبارات دهیاری های ابرسج و تاش در بخش بسطام نیز افزود: تامین اعتبار از محل اعتبارات بحران برای روستاهای تاش و ابرسج بسیار حیاتی و مهم است که این مهم از دیگر پیشنهادهای بنیاد مسکن برای تخصیص اعتبار سال ۹۵ محسوب می شود.

مدیر بنیاد مسکن شاهرود در بخش دیگری از سخنان خود ضمن بیان اینکه روستاها خط مقدم تولید و اقتصاد کشور هستند، گفت: هر زمان روستاها آباد باشند، در کلان کشور نیز مشکلات رفع می شود لذا برای نگه داشتن چرخه تولید و عدم به وجود آمدن پدیده مهاجرت می بایست مردم را در روستاها نگه داشت و همچنین زمینه مهاجرت معکوس از شهرها را نیز فراهم کرد که لازمه این امر ایجاد شغل، درآمد و توسعه پایدار روستایی است.

حسینی با بیان اینکه دهیاران نوک پیکان امور مربوط به توسعه روستایی هستند، ابراز داشت: کار دهیاران سخت تر از حضور در شهر های بزرگ محسوب می شود چرا که تفکیک مسئولیت در شهرها مشخص و متناسب با نیاز مردم است اما در روستاها این گونه نبوده و همه امور بر عهده دهیار قرار دارد.

وی افزود: دهیاران می توانند با همراهی مردم و اعضای شورای اسلامی روستا، نسبت به اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اهتمام ویژه داشته باشند چرا که ما معتقدیم با پتانسیل های موجود در روستاها می توان تولید را رونق بخشید و در راستای تحقق شعار سال و منویات مقام معظم رهبری تلاش کرد.