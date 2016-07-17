۱۵۰ پروژه مخابراتی در استان کرمانشاه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۵۰ پروژه مخابراتی در استان کرمانشاه همزمان با چندین پروژه در بخش های دیگر به صورت ویدیو کنفرانس و توسط رئیس جمهور افتتاح و به بهره برداری رسید.

مراسم افتتاح این پروژه ها در شرکت مخابرات استان کرمانشاه و با حضور وزیر ارتباطات برگزار و رئیس جمهور به صورت ویدیو کنفرانس و ارتباط زنده این پروژه ها را افتتاح کرد.

این پروژه ها در زمینه های تلفن ثابت و پورت های پرسرعت اینترنت با اعتباری بالغ بر ۳۹۵ میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است.

هم چنین در این مراسم طرح های توسعه نسل سوم تلفن همراه با ۱۹۰ سایت ۳G و ۱۹۰ سایت ۴G و توسعه شبکه مخابراتی با ۲۸۸ سایت آغاز می شود.

اعتبارات در نظر گرفته شده برای اجرای این طرح ها ۱۵۰ میلیارد تومان است و باید طی مدت زمان یکسال به بهره برداری برسند.