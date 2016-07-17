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۲۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۹:۳۴

فرماندار ریگان:

گرمای هوا ۶۰میلیارد ریال خسارت به محصول خرمای ریگان وارد کرد

گرمای هوا ۶۰میلیارد ریال خسارت به محصول خرمای ریگان وارد کرد

کرمان - فرماندار ریگان گفت: گرما، طوفان و ریزگردها بیش از ۶۰میلیارد ریال خسارت به محصول خرمای شهرستان ریگان وارد کرد.

امین باقری در گفتگو با خبر نگار مهر بیان کرد: گرمای بالای ۵۰درجه در شهرستان ریگان  باعث ریزش ۳۰درصدی محصول خرمای این شهرستان شد.

وی گفت: بیش از ۳هزار تن از محصول خرمای کشاورزان ریگانی در اثر شدت گرما به زمین ریخت که این امر کشاورزان ریگانی را متضرر کرد.

فرماندار ریگان یاد آور شد: به دلیل اینکه روستاهای چاهملک، دهرضا، علی آباد، پشت ریگ و قسمتی از شهر ریگان در مسیر توفانهای شدید شن وکویری شهرستان می باشد بیشترین خسارت به این باغات وارد شد .

باقری افزود: کمترین خسارت با توجه به شرایط آب وهوایی منطقه به بخش گنبکی این شهرستان وارد شد .

فرماندار ریگان با اشاره به اینکه امسال گرما بیش از ۷درجه نسبت به پارسال در این فصل افزایش یافته است،  گفت:  این امر مقاومت خرما را کاهش داد .

باقری یاد آور شد: محصول خرما تا دمای ۴۱درجه می تواند دوام بیاورد اما گرمای شدید تاب نخل ها را برید و بر ریزش محصول افزود .

فرماندار ریگان درخواست کرد که با توجه به شرایط شهرستان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی این کشاورزان متضرر را حمایت کند .

وی گفت: در صورتی که این گرما در شهرستان تشدید یابد خشکیدگی خوشه های خرما نیز در شهرستان افزایش خواهد یافت .

کد مطلب 3716287

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