آزمایشگاه سیتو ژنتیک در تبریز راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، استاندار آذربایجان شرقی درنشست با مدیران و کارشناسان بهزیستی استان اظهار داشت: زحمت ها و تلاش های مددجویان بهزیستی دارای اجر اخروی بوده و از جمله عبادت های خداوند متعال خدمت به مردم است.

اسماعیل جبارزاده به افت کیفیت خدمات بهزیستی آذربایجان شرقی در دولت قبل اشاره کرد و گفت: خدمات رسانی به مدجویان بهزیستی در آن دوران با کم توجهی و حضور افراد غیرمسئول با نقصان مواجه بود.

وی گفت: در زمان حاضر زمینه فعالیت بیشتر بهزیستی در این استان فراهم است و هر روز شاهد خدمات جدیدی در این بخش هستیم.

جبارزاده به اهمیت بنیاد خیریه ژنتیک سلامت نسل فردا اشاره کرد و گفت: در این بنیاد جلب مشارکت مردم در خدمت رسانی های عرصه بهزیستی تجلی یافته و ورود این بنیاد به عرصه پیشگیری مکملی برای سایر فعالیت های قبلی این بنیاد در بخش های غربالگری شنوایی و بینایی است.

جبارزاده در بخشی از سخنان خود از عملکرد بنیاد خیریه ژنتیک نسل فردا نیز تقدیر و بر لزوم استفاده از مشاوره های ژنتیکی قبل از ازدواج تاکید کرد.

غربالگری های شنوایی و بینایی و آزمایش های ژنتیک از جمله خدماتی است که دراین مرکز دنبال می شود.

این مرکز دارای بخش های مختلفی چون آزمایشگاه سیتو ژنتیک، ژنتیک مولکولی و سیتو ژنتیک مولکولی است.